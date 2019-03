Per Knopfdruck: OFC bewirbt sich für die 3. Liga

Offenbach – Diesmal kann sich Christopher Fiori den Weg in die Frankfurter Otto-Fleck-Schneise 6, Sitz des Deutschen Fußball-Bundes, sparen.

„Der DFB ist auch im neuen Jahrtausend angekommen und hat erstmals ein Online-Zulassungsverfahren angeboten“, sagt der Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Am restlichen Aufwand hat sich nicht viel geändert. Im Januar hatte Fiori damit begonnen, die Unterlagen zusammenzustellen. Heute, pünktlich zum Fristende, will er alles einreichen – inklusive Bericht des Wirtschaftsprüfers. „Das war schon etwas Arbeit. “ Der OFC würde in der 3. Liga – wie berichtet – mit einem Gesamtetat von 5,4 Millionen Euro planen. Eine Reaktion des DFB erwartet Fiori frühestens Ende März. (cd.)

Quelle: op-online.de