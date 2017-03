Kompetenzanmaßung durch den DFB

Offenbach - Ein Frankfurter Anwalt wird die Offenbacher Kickers am Samstag vor dem Ständigen Schiedsgericht der Fußball-Regionalliga Südwest vertreten. Dr. Peter Wössner ist Mitinhaber der Kanzlei Westend Legal in Frankfurt. Von Jörg Moll

Der Anwalt mit über 40 jähriger Berufserfahrung ist schwerpunktmäßig in den Arbeitsbereichen Gesellschafts-, Vereins- , Urheber-, Namens- ,Wettbewerbs- und Prozessrecht tätig. Im Gespräch mit unserer Zeitung umriss er die Argumente gegen den Abzug von neun Punkten als Folge des zurückgenommenen Insolvenzantrags Ende Mai 2016.

Die Klage des OFC beinhaltet drei zentrale Ebenen. Eine ist der Zweifel an der rechtlichen Kompetenz der Regionalliga Südwest GbR. Was genau zweifeln Sie an?

Der OFC schließt für jede Spielzeit mit der Regionalliga Südwest einen Vertrag über die Zulassung der Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalliga für die kommende Saison. Darin ist unter anderem die Spielordnung des DFB in jeweils gültiger Fassung als Vertragsinhalt vereinbart. Der Neun-Punkte-Abzug ist auf die DFB-Spielordnung, Paragraf 6, Nr. 6 gestützt. Dort ist die gegen den OFC verhängte Sanktion geregelt.

Der OFC zweifelt an, dass die Einführung des betreffenden Paragrafen 6, Nummer 6, der den Punktabzug bei Insolvenz regelt, gültig ist. Diese Fassung, die seit 1. Juli 2015 anwendbar ist, wurde durch den Vorstand des DFB beschlossen. Es handelt sich um eine Änderung der Spielordnung durch erstmalige Aufnahme aller Regionalligen als Adressaten der dort genannten Sanktionen bei insolvenzrechtlichen Sachverhalten. Der DFB-Vorstand ist aber nicht berechtigt, eine inhaltliche Änderung selbst vorzunehmen. Das darf nur der DFB-Bundestag, das gesetzgebende Gremium des DFB. Trifft ein Vereinsorgan, und der DFB-Vorstand ist ein solches Gremium, eine Entscheidung, ohne nach den Statuten dazu ermächtigt zu sein, dann ist ein solcher Beschluss wegen fehlender Kompetenz nichtig. Rechtlich handelt es sich um eine sogenannte Kompetenzanmaßung, die zur Nichtigkeit des Beschlusses führt.

Was bedeutet das in Bezug auf den Neun-Punkte-Abzug für Kickers Offenbach?

Das heißt: Wenn die vom DFB-Vorstand beschlossene Fassung der herangezogenen Bestimmung der Spielordnung nichtig ist, ist auch die Bestrafung nicht rechtens.

Worauf basiert die zweite Ebene der Klage?

Dabei geht es um die Frage der Dringlichkeit der Abänderung des Paragrafen 6. Unserer Auffassung nach hat in keinem Fall eine Dringlichkeit vorgelegen, die Regelung im Falle einer Insolvenz an die 3. Liga anzupassen. Es hätte bis zum nächsten Bundestag gereicht.

Und worauf zielt die dritte Ebene ab?

Die Frage lautet: Ist es richtig, dass Paragraf 6 ausschließlich darauf abstellt, neun Punkte abzuerkennen, sobald ein Regionalteilnehmer selbst bei Gericht einen Insolvenzantrag einreicht Oder ist es erforderlich, dass ein Gericht eine Entscheidung fällt?

Das heißt im konkreten Fall für den OFC?

Es kommt darauf an, ob es nur auf den Antragsteller ankommt oder ein Gericht eine Entscheidung fällen muss über den Insolvenzantrag. Ist das so und fällt es keine, darf es dann in der Folge auch keinen Punktabzug geben.

Wie stehen Sie zur Höhe des Streitwertes, der vom Vorsitzenden des Schiedsgerichts, Dr. Dietmar Artzinger-Bolten, auf 150 000 Euro festgesetzt wurde?

Der OFC hält ihn für zu hoch und war zuversichtlich, dass er in Abstimmung mit der Regionalliga auf 10 000 Euro festgesetzt werden könnte. Die Festsetzung auf 150 000 Euro durch den Vorsitzenden des Sportgerichts mag sachgerecht sein.

Welche Szenarien sind am Samstag denkbar?

Es gibt drei Möglichkeiten: Entweder hat der OFC Recht. Die andere Möglichkeit ist, dass die Klage abgewiesen wird. Und die dritte ist, dass das Gericht zur Auffassung kommt, dass auch der OFC ein bisschen Recht hat. Dann könnte es zu einem Vergleich kommen.

Welche Folgen hätte ein Urteil zugunsten des OFC für die Regionalliga und den DFB?

Meines Erachtens müsste die Regionalliga ihre Rechtsform ändern, weil sie als Gesellschaft bürgerlichen Rechts nur mittelbar über ihre Gesellschafter an den DFB gebunden ist. Alle vier anderen Regionalligen sind in der Rechtsform des Vereins organisiert. Sie alle haben den betreffenden Paragrafen in ihre Satzungen aufgenommen.

Wie stünde es bei einem Urteil zugunsten des OFC um die Frage nach Schadenersatz?

Rechtlich ist das natürlich denkbar. Wäre der OFC am Ende der Saison Erster oder Zweiter und hätte die Aussicht auf zwei zusätzliche Spiele, könnte man das klar bemessen. So wird das aber schwierig werden.

Welche Möglichkeiten bleiben dem OFC bei Ablehnung des Antrags?

Der OFC kann das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe anrufen. Wenn das die Klage ablehnt, wäre der Bundesgerichtshof (BGH) die letzte Instanz. Wenn das Ständige Schiedsgericht aber juristisch betrachtet gar kein richtiges sein sollte, ist das OLG nicht zuständig. Dann werden wir das Landgericht Karlsruhe anrufen. Karlsruhe ist Geschäftssitz der Regionalliga Südwest GbR.

Rechnen Sie denn mit einem Urteil am Samstag?

Ich rechne damit, dass am Ende der Sitzung der Vorsitzende Richter eine Aussage trifft. Die Sache ist entscheidungsreif.

Quelle: op-online.de