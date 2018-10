Krasser Leistungsabfall in der Endphase

Pirmasens - Die Offenbacher Kickers haben sich erneut mit einem späten Gegentor die Tour selbst vermasselt. Nach dem 1:1 (1:0) beim FK Pirmasens bleiben die Offenbacher auf Platz sechs der Fußball-Regionalliga Südwest. Von Jörg Moll

Ein deutlicher Leistungsabfall nach 70 Minuten wirft Fragen auf.

Die Offenbacher Kickers bleiben rätselhaft. Bei lange Zeit biederen Pirmasensern hatte der OFC 70 Minuten lang zwar kein Feuerwerk abgebrannt, aber doch einiges richtig gemacht. Der Weg zum vierten Auswärtssieg schien nach Dren Hodjas Führungstor (45.) geebnet. Ein erschreckender Leistungsabfall sorgte aber dann dafür, dass die Spieler trotz des sechsten Pflichtspiels in Folge ohne Niederlage mit hängenden Köpfen zur Fankurve schlichen. „Warum macht ihr jede Woche immer wieder dieselben Fehler“, fragten die enttäuschten Kickers-Anhänger. Völlig zu Recht.

OFC-Trainer Daniel Steuernagel hatte sein Team gegenüber dem enttäuschenden 1:1 gegen Balingen auf drei Positionen verändert. Für Francesco Lovric, Julian Scheffler und Niklas Hecht-Zirpel standen Lucas Albrecht, Dennis Schulte und Dren Hodja in der Startelf. Die Kickers übernahmen bei wie erwartet rein auf Konter lauernden Pfälzern die Kontrolle. Linksverteidiger Schulte gab gleich in der ersten Minute den ersten Torschuss ab – doch danach entwickelte sich ein zähes Duell vor rund 1059 Fans, darunter ein Drittel Offenbacher, die die staureiche Anreise auf sich genommen hatten. Die Kickers suchten mit laufintensivem Direktspiel den Weg in die Spitze, allzu oft kamen sie gegen die Viererkette der Pfälzer nicht durch. Was vor allem oft dann scheiterte, wenn Innenverteidiger Lucas Albrecht den Spielaufbau übernehmen musste. Das ist einfach nicht sein Kernmetier.

Doch die Kickers blieben immerhin beharrlich – und hatten in der 33. Minute den Torjubel auf den Lippen. Nach feinem Pass von Dren Hodja schlenzte Maik Vetter den Ball mit dem Außenrist an Torwart Benjamin Reitz vorbei. Der Pirmasenser kam irgendwie noch dran und lenkte die Kugel an den Außenpfosten. Vier Minuten vor der Pause nahm sich Serkan Firat ein Herz – und fand wieder in Reitz seinen Meister. Im vierten Anlauf klappte es – und wie schön war dieser Schlenzer von Hodja mit rechts in den rechten Winkel. Jake Hirst hatte mit beherztem Antritt den Angriff in Schwung gebracht. Das 1:0 (45.) war zu diesem Zeitpunkt längst verdient.

Und die Kickers gingen nach Wiederanpfiff gleich wieder in die Offensive. Firat (46.) schoss nach Ablage von Hirst mit rechts knapp links vorbei. Auch der enorm spielfreudige Hodja schoss wenig später knapp links vorbei (51.).

Der OFC kontrollierte über weite Strecken mit viel Ballbesitz die Partie, musste aber immer auf Pirmasenser Standardsituationen achten. Richtig brenzlig wurde es zunächst selten. In der 54. Minute traf Yannick Osee nach einem Eckball per Kopf die Latte. Der Innenverteidiger hatte auch die zweite richtig gute Chance. Sein 30-Meter-Hammer rauschte abgefälscht knapp am linken Winkel vorbei (73.).

Weil aber die Kickers in der Schlussphase zunehmend die Kontrolle verloren und nur noch selten offensiv in Erscheinung traten, wurden düstere Erinnerungen an das jüngste 1:1 gegen Balingen wach – und in der 86. Minute bittere Realität. Nach schlimmem Fehlpass vom lange souveränen Marx auf Sawada, der die Kugel im Mittelfeld zu leicht verlor, schaltete Pirmasens schnell um und David Becker vollendete frei vor Offenbachs Torhüter Endres ins rechte Eck. Von der lange gezeigten Souveränität war spätestens jetzt nichts mehr zu sehen. Das stimmt bedenklich.

