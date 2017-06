Kreative Idee, falsches Signal

Huanhuan Shan, Tianyu Guo und Yuning Zhang spielen auf dem Bieberer Berg in Offenbach gegen Daniel Endres, Alex Theodosiadis und Serkan Firat: Was anfangs nach einem Aprilscherz mitten im Juni klang, dürfte bald wahr werden.

Dann nämlich, wenn der Plan des DFB, die chinesische U20-Auswahl in der Regionalliga Südwest außer Konkurrenz mitspielen zu lassen, umgesetzt wird. Die Verbandsidee ist zweifelsohne kreativ und bringt Vorteile für Klubs wie die Offenbacher Kickers. Als Viertligist für zwei Tests auch noch mit 15 000 Euro bezahlt zu werden, ist für die oft klammen Regionalligisten kaum abzuschlagen. Und dennoch ist die DFB-Idee keine gute, sie gibt das falsche Signal: Geld ist mal wieder wichtiger als Sport. Wenn der DFB behauptet, mit dem Pflicht-Test den Spielplan glätten zu wollen, ist dies schlicht dreist. Denn ob die Kickers nun an einem freien Wochenende gegen die eigene U19 oder Chinas U20 antreten, dürfte dem Verband rein sportlich gesehen herzlich egal sein. Vielmehr spielt der DFB fleißig Doppelpässe mit China – ein Geben und Nehmen. Der DFB bietet 38 Testspiele an und erhält im Gegenzug aus China. . . ? Genau, das ist leider nicht bekannt. Transparenz? Fehlanzeige. Für die Behauptung, dass es mehr als die 285 000 Euro sind, die an die Regionalligisten ausgeschüttet werden, muss man sich jedoch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Sportlich hat der Auftritt von Chinas U20 keinen Wert, es geht für alle Beteiligten nur ums Finanzielle. Und das ist schade. DANIEL SCHMITT.

Quelle: op-online.de