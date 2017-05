„Die Last ist von uns gefallen“

„Man muss in Offenbach kämpfen, um zu bestehen“: Dren Hodja (vorne) gefiel in den letzten beiden Heimspielen nicht nur als Torschütze, sondern auch als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Mit zwölf Saisontoren ist er bester OFC-Schütze. - Foto: Hübner

Offenbach - Vorzeitiger Klassenerhalt – das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Richtig glücklich wirkte Dren Hodja Anfang der Woche aber nicht. Denn der Mittelfeldmann der Offenbacher Kickers hatte gerade einen Zahnarztbesuch hinter sich. Von Christian Düncher

„Es ist noch ein bisschen betäubt, aber reden kann ich“, sagte Hodja.

Am Samstag hatte er noch ganz andere Sorgen: Der OFC schwebte in Abstiegsgefahr, musste das vorletzte Saisonspiel gegen Hoffenheim II gewinnen, um die Klasse vorzeitig aus eigener Kraft zu halten. „Wir haben eine junge Mannschaft, das war für uns nicht einfach“, betonte der 23-Jährige. Doch die Kickers hielten dem enormen Druck mit Bravour stand. „Mit dem Sieg ist die ganze Last von unseren Schultern gefallen“, beschrieb Hodja die Sekunden nach dem Abpfiff. „Für mich als Offenbacher Junge war es eine noch größere Erleichterung. Der OFC abgestiegen in die Hessenliga - das hätte ich mir gar nicht vorstellen können.“

Dass es nicht so weit kam, lag auch an Hodja. Er erzielte beim 1:0 gegen Hoffenheim II den Siegtreffer – durch einen unhaltbar abgefälschten Distanzschuss. „Dass mein Tor letztlich das entscheidende war, macht mich schon stolz. Das ist ein schönes Gefühl. Aber es ging ums Überleben. Da war egal, wer es macht. Ich hätte mich genauso gefreut, wenn unserem Torwart Alex Sebald der Siegtreffer gelungen wäre.“

Zwölfmal hat Hodja diese Saison schon getroffen, führt damit die interne Schützenliste an. „Das ist kein schlechter Wert“, meint er. „Es hätten aber mehr Tore sein können. Siebenmal war er zwischenzeitlich leer ausgegangen. Doch als es darauf ankam, war der gebürtige Offenbacher da. Bereits beim 2:0 in der Woche zuvor gegen Koblenz hatte er die Führung erzielt – obwohl er in Folge eines Ellenbogenchecks gegen den Kopf angeschlagen war. Gegen Hoffenheim ließ Hodja das nächste wichtige Tor folgen. Und das, obwohl er in beiden Begegnungen defensiver agierte als sonst.

Der technisch beschlagene Deutsch-Albaner, dem keineswegs der Ruf voraus eilte, ein Zweikampf-Monster zu sein, löste seine Aufgabe als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff sehr gut: „Ich habe in der Vergangenheit schon öfter auf der Sechs oder Acht gespielt. Das war keine große Umstellung.“ Der Mann mit der Trikotnummer 21 ordnete in der entscheidenden Saisonphase nicht nur das Spiel, sondern ging auch in kämpferischer Hinsicht voran. Hodja, durchaus als selbstkritisch bekannt, sagte: „Ich glaube schon, dass ich mich im Zweikampf wesentlich verbessert habe.“ Dass er etwas defensiverer agierte, war aber auch der personellen Situation geschuldet. „Ich hatte keine andere Wahl“, scherzte er. „Im Ernst: Vielleicht braucht man als junger Spieler auch mal so eine Drucksituationen, um sich weiterzuentwickeln.“

In Sachen Aggressivität hat sich Hodja „ein bisschen was“ von seinem Kumpel und Mitspieler Robin Scheu abgeguckt. Denn er weiß: „Man muss in Offenbach kämpfen, um zu bestehen.“

Obwohl die laufende Runde die bisher beste in seiner Karriere ist, sieht Hodja bei sich Luft nach oben. „Es gab auch Phasen, in denen es bei mir nicht so gut lief“, gab er zu. Gesetzt war Hodja trotzdem immer, verpasste nur zwei der bislang 35 Liga-Saisonspiele. 32 Mal stand er in der Startelf, einmal wurde er eingewechselt. Am Samstag (14 Uhr) in der abschließenden Partie beim VfB Stuttgart II soll Einsatz Nummer 34 folgen. Bis dahin wird auch der Arztbesuch vergessen sein. „Ich werde beißen, die Zähne zeigen und vorangehen“, sagte Hodja schmunzelnd.

Quelle: op-online.de