Laufen und Ball gegen die Wand schießen

Offenbach – Gestern war Angelo Barletta erstmals seit der Einstellung des Trainingsbetriebs vor rund zwei Wochen wieder im Sparda-Bank-Hessen-Stadion. „Ich habe mein Büro entstaubt“, scherzt der Trainer von Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach.

Ein kurzes Treffen mit Geschäftsführer Thomas Sobotzik fand ebenfalls statt. Im Interview spricht der 43 Jahre alte OFC-Coach über Frustration, Ungewissheit und Profis, die wie Kinder den Ball gegen eine Wand schießen.

Sie hatten mal über sich gesagt, dass Sie am liebsten jeden Tag auf dem Platz stehen würden. Wie schwer fällt es Ihnen, genau das derzeit nicht machen zu können?

Sehr, sehr schwer. Ich bin ein leidenschaftlicher Coach, der den Fußball von der Bezirksliga bis zur Bundesliga kennengelernt hat und liebt. Daher will ich immer auf den Platz. Eine Ausnahmesituation verhindert das momentan. Aber man braucht trotzdem eine Aufgabe. Beim Fußball macht es mir unheimlich viel Spaß, mit anderen Menschen zu arbeiten und sich gemeinsam zu verbessern. Das fällt gerade alles weg. Natürlich kennt man Pausen. Aber da war immer klar, an welchem Tag es weitergeht. Nun herrscht Ungewissheit. Und die Mannschaft verliert natürlich an Substanz, wenn sie nur läuft, aber nicht zusammen trainiert. Aber das geht allen so.

Wie sieht derzeit ein Tag bei Ihnen zu Hause aus?

Wir stehen weiterhin früh auf, frühstücken zusammen und machen dann alles so, als ob Schule wäre. Unter anderem versuchen wir, uns an einen Stundenplan zu halten. Die Kinder gehen zudem oft raus und machen Sport. Der Nachmittag gehört dann mir.

Und was macht man als Trainer, der sein Team nicht trainieren kann?

Wir sondieren natürlich weiterhin den Markt und bekommen Spieler angeboten. Diese können wir zwar per Video sichten, ideal wäre es jedoch, wenn sie im Spielbetrieb wären. Zudem halte ich mich auf dem Laufenden und bilde mich weiter - mit Büchern oder anderer Lektüre. Andere Trainer haben andere Philosophien. Mich interessieren da vor allem die Besten, zum Beispiel Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Aber das ist viel Theorie. Ich bin eher ein Trainer, der die Praxis liebt.

Wie schaut es mit Videoanalyse aus?

Damit beschäftige ich mich derzeit gar nicht. Ich kenne alle Teams der Regionalliga in- und auswendig. Und außer Saarbrücken gibt es auch kein Team, das einen neuen Trainer hat. Aber auch den habe ich schon gesehen. Wäre klar, dass in drei Wochen die Saison fortgesetzt wird, würde man eher mit Videoanalyse auf das nächste Spiel hinarbeiten.

Normalerweise werden zu diesem Zeitpunkt schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Inwiefern wird das durch die aktuelle Lage erschwert?

Es ist nicht einfach, aber wir sind trotzdem im Austausch und überlegen, wie es kommende Saison am besten weitergehen könnte. Dabei spielt auch eine Rolle, wer aus dem aktuellen Kader unseren Weg mitgehen soll. Um das beurteilen zu können, wären die fehlenden Partien hilfreich, zumal man ja gesehen hat, dass zwischen den Spielen in Aalen und in Elversberg eine Veränderung stattgefunden hat. Aber das ist nun mal so, damit müssen wir umgehen.

Ihre Spieler sind mit Pulsuhren ausgestattet, die Daten übertragen. Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen?

Wir könnten das überprüfen, machen es aber nicht, weil wir den Jungs vertrauen. Wäre morgen das nächste Spiele, würde ich mir die Daten vielleicht mal ansehen. Ich weiß, dass die Jungs viel laufen. So viel, dass ich dienstags und donnerstags eine Einheit mit dem Ball eingestreut habe. Da dürfen sie gerne gegen eine Wand schießen, wie man das früher nach der Schule gemacht hat. Da darf jeder kreativ sein. Hauptsache, er hat die Fußballschuhe an.

Wie halten Sie derzeit den Kontakt zu den Spielern?

Es gibt ein paar Whatsapp-Gruppen. Zum Beispiel eine für die Spieler, die in der Umgebung sind. Mit denen, die gerade weiter weg in der Heimat sind, hält mein Co-Trainer Dennis Bochow Kontakt. Wenn etwas Wichtigeres zu besprechen ist, rufe ich an.

Und wie sieht es derzeit mit den Spielern aus, die zuletzt aufgrund von Verletzungen gefehlt hatten?

Wenn morgen Training wäre, könnten bis auf Maurice Pluntke alle mitmachen. Er hatte schon vor der Corona-Krise seine Reha in Gladbach absolviert. Für ihn ist es besonders hart, da er schon eine Weile gar keinen persönlichen Kontakt zum Team hat. Pelle Hoppe und Maik Vetter waren zuletzt in Behandlung, könnten aber auch mit der Mannschaft trainieren.

Sie stehen auch im Austausch mit Trainern anderer Klubs. Wie erleben diese die Situation?

Bei allen herrschte die gleiche Frustration. Keiner weiß, wann es weitergeht. Ständig nur neue Laufpläne zu verschicken, ist unbefriedigend. Wenn man wüsste, wann es endlich weitergeht, wäre alles einfacher.

Das Gespräch führte

Christian Düncher

Quelle: op-online.de