Lauter strahlende Gesichter

Seligenstadt - Die Offenbacher Kickers haben erwartungsgemäß auch ihr drittes Testspiel klar gewonnen. Beim Gruppenligisten Sportfreunde Seligenstadt setzte sich der Fußball-Regionalligist mit 9:0 (2:0) durch. Freudestrahlende Gesichter gab es aber auf beiden Seiten. Von Jörg Moll

„Das war eine tolle Geste“, bedankte sich Sven Kittler im Namen des Sportfreunde-Vorstands bei den Kickers, die die gesamten Einnahmen dem Hessenliga-Rückzieher überlassen hatten. Ihren Spaß hatten auch die Zuschauer, die in der ersten Hälfte eine engagierte Seligenstädter Mannschaft sahen, die sich dem Favoriten mit Erfolg entgegenstemmte. Auch ohne die aus der Hessenliga verbliebenen Tobias Leis (Grippe) und Christoph Stefani (Pause nach Schambeinentzündung) hielten die Sportfreunde, bei denen Torwart Mike Wroblewski seinen Wunsch zu bleiben geäußert hat, das Resultat lange in erträglichem Rahmen. „Das ist natürlich ein Spiel, auf das sich jeder freut“, sagte Coach Thomas Marton: „Und eine Stunde lang war das sehr ordentlich.“ Der letztjährige Zweitmannschaftstrainer, der Lars Schmidt beerbte, hatte extra den Trainingsauftakt auf Mittwoch vorverlegt.

Auch bei den Kickers gab es am Ende einer schweißtreibenden Vorbereitungswoche einen Mann, der besonderen Grund zur Freude hatte: Stefano Maier. Der lange verletzte Innenverteidiger wirkte in der zweiten Hälfte erstmals seit dem 20. Januar, als er im Test beim SV Sandhausen (1:0) auflief, wieder 45 Minuten mit. Nach zwei Wochen Mannschaftstraining atmete Maier, der im Winter einen Knochenvorsprung im Knie operativ hatte glätten lassen, erleichtert auf. „Es hält alles, auch wenn es hier und da etwas zwickt und ich total platt bin“, sagte er lächelnd. Nach dem Schlusspfiff hatte er mit den eingewechselten Spielern noch einige Intervallläufe auf dem Platz absolvieren müssen. Gleiches mussten die in der ersten Hälfte eingesetzten Akteure im Seligenstädter Wald hinter sich bringen. Nach Maier steht der nächste Langzeitverletzte vor dem Comeback: Marco Rapp, gestern in Seligenstadt in zivil hinter der Bande, hofft auf einen ersten Einsatz am Mittwoch (18 Uhr, Sportzentrum Martinsee Heusentamm) im Testspiel gegen den Regionalliga-Absteiger FC Homburg.

Seligenstadt: Czaronek – Tauber, Glaab, Höfling, Pfister, Grein, Hochstein, Eißmann, Elbert, Knecht, Willand (eingewechselt in der 2. Halbzeit: B. Losiewicz, Beck, P. Losiewicz, Eyrich, Marton, Hoffmann, Padberg, Glaser, Tauber)

Kickers Offenbach: Zabadne – Marx (46. Vetter), Maslanka (46. Maier), Schulte (46. Kirchhoff), Stoilas (46. Theodosiadis) – Göcer, Sentürk – Hecht-Zirpel (46. Jürgens), Hodja (46. Darwiche), Ferukoski (46. Firat) – Treske ( 46. Akgöz)

SR: Vonderschmidt (Hausen) - Zus.: 1100

Tore: 0:1 Treske (20.), 0:2 Hecht-Zirpel (22.), 0:3 Akgöz (50.), 0:4 Jürgens (73.), 0:5 Akgöz (74.), 0:6 Jürgens (81.), 0:7, 0:8 Darwiche (83., 86.), 0:9 Sentürk (89.) - Gelb: Höfling / -

Quelle: op-online.de