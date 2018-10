Lebensversicherungrettet OFC im Pokal

Alzenau - Jake Hirst und eine große Portion Glück haben den Offenbacher Kickers den Einzug ins Hessenpokal-Viertelfinale gesichert. Von Jochen Koch

Der Torjäger aus der Kreisoberliga köpfte die Kickers mit dem 3:2-Siegtreffer in der der dritten Minute der Nachspieltzeit gegen Bayern Alzenau in die nächste Runde.

Nächster Gegner der Kickers ist Regionalliga-Rivale SC Hessen Dreieich. Voraussichtlicher Spieltermin ist der 17. Oktober. Der Sieger dieser Partie trifft dann im Halbfinale auf Hessenligist KSV Hessen Kassel oder Drittligist SV Wehen Wiesbaden.

Es war ein hartes Stück Arbeit und eine riesengroße Portion Glück für die Kickers nötig, um ins Viertelfinale einzuziehen. Nachdem Hessenligist Bayern Alzenau nach einem Konter in der 87. Minute direkt hintereinander erst den Pfosten, dann die Latte getroffen hatte, schob Hedon Selishta den zweiten Nachschuss zum vermeintlichen 3:2 ins Offenbacher Tor, die Alzenauer jubelten - aber Schiedsrichter Wlodarzcak (Bebra) entschied auf Abseits. Rund 800 Offenbacher Fans unter den 2300 Zuschauern atmeten tief durch, freuten sich auf eine Verlängerung - und dann kam es sogar noch besser. Der Schiedsrichter hatte zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt, die 120 Sekunden waren schon rum, da durfte Julian Scheffler eine letzte Flanke in den Alzenauer Strafraum schlagen und Jake Hirst war wieder einmal zur Stelle. Platzierter Kopfball, flach ins linke Eck, keine Chance für den Ex-Offenbacher Ioannis Takidis im Bayern-Tor - und die Offenbacher taumelten ins Viertelfinale.

„Jake Hirst ist unsere Lebensversicherung“, verteilte Kickers-Trainer Daniel Steuernagel das höchstmögliche Lob an seinen 22-jährigen Torjäger, der seinem märchenhaften Aufstieg aus der 8. Liga jetzt auch noch ein Pokal-Kapitel anfügte.

Lange Zeit war Jake Hirst sogar als Torschütze des 2:1-Führungstreffers genannt worden, doch der Matchwinner gab den Treffer nach dem Spiel an Varol Akgöz ab. „Wir sind zwar beide zum Kopfball hoch, aber Aki hat ihn zum 2:1 reingemacht.“ Akgöz spielte für Florian Treske, der wegen eines Zehenbruchs wohl einige Wochen ausfallen wird.

Nachdem die Alzenauer ab der 15. Minute mit einigen Kontern die Offenbacher Schwachstellen im zentralen Mittelfeld und auf der linken Abwehrseite gefunden und bespielt hatten, brachte Salvatore Bari die Bayern in Führung (31.). Doch Benjamin Kirchhoff (34.) und Akgöz (41.) drehten die Partie bis zur Pause. Als Lovric wieder einmal Bari nach einer Eckball-Variante aus den Augen verloren hatte, stand es 2:2 (50.). Danach machten die Kickers mehr falsch als richtig, und durften sich bei Endres-Vertreter Brune bedanken, dass es bis in die Nachspielzeit 2:2 hieß.. „Viel zu viele Fehler“, monierte Sportchef Sead Mehic. Darüber werde intern zu reden sein. „Diesmal hatten wir immerhin das Glück auf unserer Seite“, gab Daniel Steuernagel unumwunden zu, dass Alzenau dem 3:2 sehr nahe war. „Aber egal. Eine Runde weiter, Mund abputzen. Am Samstag haben wir das nächste schwere Spiel in Mannheim vor uns.“ Dann braucht es aber mehr als Spielglück und einen gut aufgelegten Hirst.

OFC: Brune - Marx, Lovric, Kirchhoff, Scheffler - Vetter (82. Ferukoski), Garic (71. Hodja), Sawada, Firat - Akgöz, Hirst

Tore: 1:0 Bari (31.), 1:1 Kirchhoff (34.), 1:2 Akgöz (41.), 2:2 Bari (58.), 2:3 Hirst (90.+3) - Zuschauer: 2300 - Gelbe Karte: Auer - Akgöz, Firat, Lovric

Quelle: op-online.de