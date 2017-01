Levent Vanli jetzt offiziell im Kickers-Kader

Offenbach- Schon seit einiger Zeit trainiert Levent Vanli unter Rene Keffel in der Torwartriege des OFC. Ab sofort gehört er jetzt auch offiziell zum Kader.

+ Levent Vanli ist ab sofort offiziell im Kader der Kickers. © OFC

Mit seinen 24 Jahren kann Levent Vanli schon auf eine beeindruckende Fußballgeschichte zurückblicken. Der in Niedersachen Geborene spielte unter anderem zwei Jahre auf den Malediven. Dimo Wache, der Torwarttrainer des SV Darmstadt 98, wurde schließlich auf ihn aufmerksam - Vanli sollte als Perspektivspieler an den Profikader der Lilien herangeführt werden. Um allerdings Spielpraxis zu erhalten, verlieh man ihn an Rot-Weiß Darmstadt. Nach Saisonende kam dann der Kontakt zu Ex-Kickers-Spieler Angelo Barletta. Er wiederum lotste Levent zu Viktoria Griesheim, wo er sich auf Anhieb einen Stammplatz im Tor der Südhessen erarbeitete. Eine Verletzung allerdings warf ihn zum damaligen Zeitpunkt zurück. Beim OFC fand er im Herbst als Testspieler wieder Anschluss an den Profifußball. Jetzt reiht er sich als Nummer Drei in das Torwartteam um Daniel Endres und Alexander Sebald ein.