1:1 liefert OFC wichtige Erkenntnisse

Großes Engagement: OFC-Angreifer Jake Hirst, der das 1:0 durch Moritz Reinhard stark vorbereitete, geht mit vollem Einsatz in den Zweikampf mit Saarbrückens Torwart Daniel Batz. In der 86. Minute verpasste Hirst das mögliche 2:1 um Haaresbreite. Foto: Hübner

Der erste Sieg seit April 2015 gegen den Angstgegner war möglich. Doch auch mit dem 1:1 beim 1. FC Saarbrücken war Daniel Steuernagel nicht unzufrieden. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach kehrte mit wichtigen Erkenntnissen aus Völklingen zurück. VON JÖRG MOLL

Völklingen – OFC-Kapitän Benjamin Kirchhoff wusste nach dem 1:1 in Völklingen nicht so recht, ob er sich freuen sollte über eine couragierte Leistung oder ärgern über einen verpassten Sieg. „Normal kannst du zufrieden sein, wenn du in Saarbrücken einen Punkt holst, aber wenn du 1:0 führst, dann musst du das über die Zeit bringen“, meinte er. Auch sein Trainer war zwiegespalten. „Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Daniel Steuernagel nach 93 zuweilen höchst unterhaltsamen Minuten im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion: „Wenn wir nach der Führung etwas tiefer stehen, dann können wir hier auch gewinnen.“

Die Kickers, die exakt die gleiche Formation wie beim 2:0 gegen den SC Freiburg II aufgeboten hatten, zeigten vor 3117 Zuschauern gegen den Angstgegner, den sie letztmals am 25. April 2015 (2:0) besiegten, eine gute Vorstellung. Sie begegneten dem mit reichlich Ex-Profis angetretenen amtierenden Meister auf Augenhöhe. „Wenn diese beiden Teams zusammenbleiben, spielen sie in der kommenden Saison ganz oben mit“, meinte Daniel Endres. Der Torwart war zwar am Samstag bester Offenbacher, was aber nicht hieß, dass seine Vorderleute einen schlechten Job machten. Endres trug vielmehr mit einer starken Parade gegen Jurcher (31.) - nach kapitalem Stockfehler des ansonsten stabilen Lucas Albrecht -, dazu bei, dass es zur Pause 0:0 stand. Bei Mendlers Freistoß (31.) wäre er wohl machtlos gewesen. Doch auch der OFC hatte seine Chancen. In der 6. Minute lief der erneut stark auftrumpfende Ko Sawada alleine aufs Saarbrücker Tor zu, sein Schuss, eine Mischung aus Heber und Schlenzer, trudelte an Torwart Daniel Batz vorbei die Linie entlang. Auch vor Niklas Hecht-Zirpels Schlenzer (43.) war Sawada als Initiator beteiligt.

Am Japaner lässt sich auch festmachen, woran es dem OFC noch mangelt, um solch enge Spiele noch erfolgreicher zu gestalten. Dem Japaner fehlen Partner, die ähnlich handlungsschnell Situationen erfassen und mit hohem Tempo umschalten. „Da müssen wir uns für die neue Saison verbessern“, forderte Steuernagel. „Wir wissen, wo Bedarf ist“, betonte Sportdirektor Sead Mehic. Ein zweites Kriterium bei der Auswahl von Verstärkungen wird Erfahrung sein.

Denn nach der von Jake Hirst mit entschlossenem Solo und starker Vorlage für Moritz Reinhard herausgespielten Führung (77.) vermisste Steuernagel ein Signal eines Führungsspielers. „Ich hätte mir nach dem 1:0 gewünscht, dass wir uns weiter zurückziehen, um dichter im Zentrum zu stehen“, bemerkte Steuernagel. Kevin Ikpide (21), zentraler Mann vor der Abwehr, geht diese Führungsqualität derzeit noch ab, auch wenn er sich klar gesteigert hat. Beim Gegentor aber durch Gillian Jurcher (82.) verteidigte der OFC kollektiv nicht konsequent genug. Für die Mentalität der Mannschaft spricht, dass sie solche Rückschläge wegsteckt. Bei Hirsts Schuss (86.) nach toller Vorarbeit von Jan Hendrik Marx fehlten nur Zentimeter zum 2:1. Weil aber auch Saarbrücken durch den Ex-Offenbacher Jose-Pierre Vunguidica (85/90.+1) zweimal am bärenstarken Daniel Endres scheiterte, blieb es beim 1:1. „Daraus können wir viel lernen“, resümierte Steuernagel.

Quelle: op-online.de