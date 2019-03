Kickers Offenbach reist zum 1. FC Saarbrücken: Wir berichten im Liveticker

Am 26. Spieltag in der Regionalliga Südwest empfängt der 1. FC Saarbrücken die Kickers.

Am 26. Spieltag in der Regionalliga Südwest steht ein wahres Traditionsduell auf dem Plan: Kickers Offenbach reist zum Spitzenspiel zum 1. FC Saarbrücken. Wir berichten am Samstag, ab 14 Uhr, aus dem Hermann-Neuberger-Stadion im Liveticker.

1. FC Saarbrücken gegen Kickers Offenbach

1. FC Saarbrücken: - OFC: - Spielstand: -:-

Vorbericht zum Spiel FC Saarbrücken gegen Kickers Offenbach

Der 26. Spieltag in der Regionalliga Südwest hält für die Kickers ein Spitzenspiel bereit: Der OFC reist am Samstag zum 1. FC Saarbrücken. Der Vorjahresmeister steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und hatte am vergangenen Wochenende spielfrei - allerdings nicht ganz freiwillig. Vielmehr wurde die Begegnung beim FK Primasens wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt. Mit einem Punkt mehr auf dem Konto, aber einem Spiel weniger steht Saarbrücken nur einen Platz vor dem OFC, der Tabellenvierter ist und 48 Zähler hat.

Am Samstag erwartet die Fußballfans im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen deshalb ein Aufeinandertreffen zweier Top-Mannschaften. Gemeinsam haben beide Teams zum Beispiel zwölf Tore mehr (105) als die letzten vier Teams der Regionalliga Südwest insgesamt erzielt (93). Es wird also ein Duell zweier sehr starker Offensivteams.

Im Hinspiel trennten sich der OFC und Saarbrücken vor rund 6500 Zuschauern im Sparda-Bank-Hessen-Stadion übrigens mit einem 1:1-Unentschieden. Benjamin Kirchhoff erzielte damals den Führungstreffer für die Hessen, drei Minuten vor Schluss glich allerdings Sebastian Jacob aus.

Nachdem bei den Kickers mit der Niederlage beim FSV Frankfurt eine Siegesserie gerissen war, fand die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit dem Sieg (2:0) gegen die U23 des SC Freiburg zurück in die Erfolgsspur und ist vor der Begegnung top motiviert. „Saarbrücken hat zuletzt durch sehr starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Auch in Mannheim hätten sie durchaus gewinnen können. Der FCS wird seine gute Heimbilanz ausbauen wollen, wir schauen jedoch nur auf uns. Unser Ziel ist es, auch in Saarbrücken zu punkten“, so Trainer Daniel Steuernagel.

