Liveticker: OFC zu Gast beim VfB Stuttgart II

Offenbach - Am letzten Spieltag der Saison 2016/17 ist Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest zu Gast bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr, wir berichten im Liveticker von der Partie.

Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen die TSG Hoffenheim II haben die Offenbacher Kickers am vergangenen Wochenende den sicheren Verbleib in der Fußball-Regionalliga Südwest geschafft. Nun steht für den OFC noch das letzte Auswärtsspiel in dieser Spielzeit an. Auch der VfB Stuttgart II hat den Klassenerhalt bereits seit einigen Wochen sicher. Als Tabellenneunter liegen die Stuttgarter derzeit zwei Ränge vor den Kickers, haben fünf Punkte mehr auf dem Konto. Zuletzt blieb der VfB in sechs Spielen hintereinander ohne Niederlage, gewann davon vier. Der OFC hat von den zurückliegenden acht Partien nur eine verloren, feierte zuletzt zwei Siege in Folge.

VfB Stuttgart II gegen den OFC: Das Spiel im Liveticker Kickers-Trainer Oliver Reck möchte trotz des sicheren Klassenerhalts mit einem Erfolg in die Sommerpause verabschieden. „Wir wollen auch in Stuttgart nochmal alles abrufen und den vielen OFC-Fans zum Saisonabschluss einen Sieg schenken“, ist Reck zuversichtlich. Für Robin Scheu wird das Spiel in Stuttgart der letzte Auftritt im OFC-Dress sein. Der 22-Jährige wird die Kickers zum Saisonende mit noch unbekanntem Ziel verlassen. „Es war eine tolle Zeit in Offenbach“, sagte Scheu, „ich möchte mich bei den Fans, dem ganzen Club und dem Trainerteam ganz herzlich bedanken.“

So lief das Hinspiel gegen den VfB Stuttgart II

Im Hinspiel war Scheu maßgeblich am 2:2-Unentschieden beteiligt. Bereits in der achten Minute brachte der schnelle Außenbahnspieler den OFC mit seinem vierten Saisontreffer in Front. Nachdem der VfB das Spiel mit einem Doppelschlag in der 59. und 65. Minute drehte, bereitete Scheu kurz vor Schluss (87.) per Ecke den Ausgleich durch Konstantinos Neofytos vor. Insgesamt kommt der gebürtige Offenbacher auf 55 Pflichtspiele für die Offenbacher, in denen er neun Treffer erzielte und sechs weitere auflegte. (lahe)

