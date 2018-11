FC 08 Homburg gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Die Partie zwischen dem Aufsteiger FC 08 Homburg und Kickers Offenbach eröffnet den 17. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Wir berichten am 9. November, ab 19.30 Uhr, live aus dem Waldstadion.

17. Spieltag: FC 08 Homburg - Kickers Offenbach

FC 08 Homburg: Salfeld - Knipfer, Eichmann, Maek, Neubauer - Stegerer, Telch, Theisen, Lienhard - Dulleck, Rosinger OFC: Endres - Göcer, Albrecht, Kirchhoff, Garic - Vetter, Hodja, Sawada, Firat - Akgöz, Hirst Spielstand: -:- Tore: - Zuschauer: -

Allen OFC-Fans wünschen wir eine gute und sichere Anreise nach Homburg! #FCHOFC #kultsindwir #nurderOFC — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 9. November 2018

+++ OFC-Trainer Daniel Steuernagel kann heute möglicherweise aus den Vollen schöpfen. Die zuletzt erkrankten bzw. verletzten Luka Garic, Semih Sentürk und Dennis Schulte trainierten gestern mit. Ob es für den Sprung in den Kader reicht, zeigt sich heute.

+++ Matchday - in knapp sieben Stunden geht's los! 19.30 Uhr ist Anpfiff im Waldstadion Homburg.

Vorbericht zum Spiel FC 08 Homburg gegen OFC

Im Eröffnungsspiel des 17. Spieltages in der Regionalliga Südwest stehen sich am Freitagabend der bislang stärkste Aufsteiger, FC 08 Homburg, und Kickers Offenbach gegenüber. In der Partie geht es um den fünften Tabellenplatz, den aktuell noch der OFC mit 27 Punkten belegt. Mit nur einem Zähler weniger auf dem Konto stehen die Saarländer allerdings direkt dahinter auf Rang 6. Für die Hessen ist das Ziel klar, so Mittelfeldspieler Serkan Göcer: „Homburg ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Die Saarländer haben ein richtig starken Kader. Dennoch ist klar, dass wir auch in Homburg gewinnen wollen.“

Zuletzt gewannen die Kickers mit 2:1 gegen Wormatia Worms, sind damit seit acht Spielen ohne Niederlage. „Wir würden gerne unsere Serie ausbauen und auch in Homburg dreifach punkten“, so OFC-Trainer Daniel Steuernagel vor der Partie.

In der Regionalliga trafen die beiden Vereine übrigens zuletzt in der Saison 2016/17 aufeinander. Während die Offenbacher in der Hinrunde noch eine 1:0-Auswärtsniederlage in Homburg hinnehmen mussten, gab‘s die Revanche dann in der Rückrunde mit einem deutlichen 4:0-Sieg vor heimischer Kulisse.

Über die Aufstellung des OFC kann Trainer Steuernagel noch nicht viel sagen: „Luka Garic und Semih Sentürk sind leider erkrankt und auch Dennis Schulte plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel. Wir müssen schauen, wer bis Freitag wieder zur Verfügung stehen kann.“

