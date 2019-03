Kickers Offenbach empfängt SC Freiburg II: Das Spiel im Liveticker

Nach der bitteren Niederlage am Mittwoch bleibt Kickers Offenbach nicht viel Zeit zum Ausruhen. Am 25. Spieltag in der Regionalliga Südwest empfängt der OFC den SC Freiburg II. Wir berichten am 17. März, ab 14 Uhr, aus dem Sparda-Bank-Hessen-Stadion im Liveticker.

+++ Dren Hodja und Varol Akgöz fallen aus (Grippe)

Vorbericht zum Spiel Kickers Offenbach gegen SC Freiburg II

Mit der 0:2-Niederlage beim FSV Frankfurt ist die Siegesserie der Kickers am vergangenen Mittwoch gerissen. Am 25. Spieltag in der Regionalliga Südwest will der OFC aber zurück in die Erfolgsspur. Dazu empfangen die Hessen am Sonntag die U23 des SC Freiburg. Mit 45 Punkten belegt die Steuernagel-Elf vor dem neuen Spieltag den vierten Tabellenplatz - mit 36 Zählern liegt der Gegner aus Baden-Württemberg wiederum auf Rang 8.

Am vergangenen Samstag konnte sich die zweite Garde der Freiburger vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen den FK Primasens durchsetzen. Und in der Hinrunde musste sich der OFC ebenfalls im Möslestadion mit 1:2 geschlagen geben. Damals erzielte Serkan Firat den einzigen Offenbacher Treffer kurz vor Spielende.

Die Niederlage hat man natürlich auch bei den Kickers noch in Erinnerung. „Am Sonntag müssen wir nicht nur das Ergebnis beim FSV Frankfurt vergessen machen, sondern auch die Niederlage in der Hinrunde beim SC Freiburg ll“, so Trainer Daniel Steuernagel.

Während Dren Hodja und Varol Akgöz wegen einer Grippe für Sonntag beim OFC nicht zur Verfügung stehen, kehr ein anderer zurück auf den Rasen: Jake Hirst. Vor dem Heimspiel verkündet er am Freitag außerdem eine weitere frohe Nachricht für den Verein und seine Fans: „Ich habe heute meinen Vertrag bei Kickers Offenbach um zwei Jahre verlängert.“

Quelle: op-online.de