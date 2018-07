OFC gegen SV Elversberg: Das Spiel im Liveticker

Der OFC startet gegen die SV Elversberg in die nächste Saison.

Offenbach/Dreieich - Kickers Offenbach eröffnet die Saison in der Regionalliga Südwest mit einem Flutlichtspiel. Wir berichten am 27. Juli, ab 19 Uhr, live vom Bieberer Berg im Liveticker.

1. Spieltag: Kickers Offenbach - SV Elversberg

OFC: Elversberg: Spielstand/Tore:

Vorfreude pur! Endlich geht die neue Saison wieder los. Benjamin Kirchhoff wird den OFC im ersten Spiel als Kapitän aufs Feld führen.

Vorbericht zum Spiel OFC gegen SV Elversberg

Unter der Leitung des neuen Cheftrainers Daniel Steuernagel trifft der OFC auf einen Gegner, der noch in der Spielzeit 2016/17 Meister in der Regionalliga Südwest wurde und die vergangene Saison auf Rang fünf abschloss. „Elversberg hat nicht nur ein sehr starkes Team, sie haben sich auch nochmals sehr gezielt, und sogar bundesligaerfahren, verstärkt“, so Steuernagel vor der Partie.

In beiden Spiele der Vorsaison gewann der OFC gegen gegen Elversberg. Durch Treffer von Firat, Vetter und Hecht-Zirpel siegte das Team mit 3:1 im Saarland, auf dem Bieberer Berg sorgten die Tore von Firat, Kirchhoff und Sawada für den 3:0-Heimerfolg. Das neue OFC-Kapitän Benjamin Kirchhoff steckt schonmal die Ziele für diese Saison: „Wir alle wollen aufsteigen. Wir werden alles dran setzen, dieses große Ziel zu erreichen.“ Übrigens: Daniel Endres wird gegen den SV Elversberg im Tor stehen.

