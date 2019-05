Wormatia Worms gegen OFC: Liveticker zum Spiel

Am 33. Spieltag der Regionalliga Südwest reisen die Offenbacher Kickers zur Wormatia nach Worms. Wir berichten am Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr, im Liveticker.

33. Spieltag: Wormatia Worms - Kickers Offenbach

Wormatia Worms: Kickers Offenbach: Spielstand: Tore: Verwarnungen: Zuschauer: Schiedsrichter:

+++ Bilal Jomaa Zabadne ist noch krank (wird aber wohl rechtzeitig fit), Daniel Endres hat nach wie vor Probleme mit dem Sprunggelenk, Sebastian Brune Leistenprobleme

OFC: Vorbericht zum Spiel in Worms

In ihrem letztes Auswärtsspiel der Saison 2018/19 treten die Offenbacher Kickers bei Wormatia Worms an. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart ll fahren die Kickers als Tabellenfünfter in die Nibelungenstadt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel hat im bisherigen Saisonverlauf 55 Zähler gesammelt, davon 26 auf fremden Plätzen.

"Wir haben in dieser Saison auswärts gut gepunktet, das wollen wir auch am Samstag fortsetzen. Wie am vergangenen Spieltag geht es für unseren Gegner um sehr viel, weil Wormatia Worms noch nicht weiß, ob Großaspach die Klasse in der 3. Liga halten kann. Der Druck liegt darum ganz klar auf Seiten der Wormatia", so OFC-Trainer Daniel Steuernagel.

Für Wormatia Worms geht es vor heimischem Publikum um sehr viel. Mit 30 Punkten stehen die Gastgeber aktuell auf dem Abstiegsrang 15, unmittelbar hinter dem punktgleichen Team des 1. FSV Mainz 05 ll. Am vergangenen Spieltag unterlag die Wormatia mit 1:0 beim Aufsteiger FK Pirmasens.

