OFC gegen Astoria Walldorf: Das Spiel im Liveticker

Letztes Heimspiel des Jahres

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 19. Spieltag an. Kickers Offenbach empfängt im letzten Heimspiel des Jahres den FC-Astoria Walldorf. Wir berichten am Sonntag, 2. Dezember, ab 14 Uhr, im Liveticker.