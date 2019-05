OFC gegen FC 08 Homburg: Liveticker zum Spiel

Kickers Offenbach (OFC) empfängt am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest den FC 08 Homburg. Wir berichten am Samstag, 18. Mai, ab 14 Uhr, im Liveticker.

34. Spieltag: Kickers Offenbach - FC 08 Homburg

Kickers Offenbach: FC 08 Homburg: Spielstand: Tore: Verwarnungen: Zuschauer: Schiedsrichter:

+++ Es ist das letzte Spiel von Daniel Endres. Er nimmt Abschied nach 24 Jahren bei den Kickers

OFC: Vorbericht zum Spiel gegen FC 08 Homburg

Zum Abschluss der Saison 2018/19 erwarten die Offenbacher Kickers den FC 08 Homburg. Nachdem der OFC zuletzt gegen die beiden abstiegsgefährdeten Teams des VfB Stuttgart ll und Wormatia Worms gewinnen konnte, geht die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel als Tabellenvierter in die letzte Begegnung auf dem Bieberer Berg.

Die Gäste vom FC 08 Homburg stehen nur einen Rang vor den Kickers, haben allerdings fünf Zähler mehr auf der Habenseite. Am vergangenen Samstag besiegte die Elf von Coach Jürgen Luginger vor heimischem Publikum den Aufsteiger FK Pirmasens deutlich mit 5:0. In der Hinrunde unterlag der OFC in Homburg mit 2:1. Vor 1.850 Zuschauern im Waldstadion gelang Akgöz der zwischenzeitliche Ausgleich für die Kickers.

Kickers Offenbach gegen FC 08 Homburg: Stimmen vor dem Spiel

Christopher Fiori (OFC-Geschäftsführer): „Ich bin glücklich über die knapp drei Jahre, in denen ich hier wirken durfte. Wir haben die Professionalisierung auf allen Ebenen vorangetrieben und die Weichen für eine gute Zukunft gestellt.“

Daniel Steuernagel (OFC-Cheftrainer): „Wir wollen gegen Homburg nochmal alles dafür geben, den vierten Platz zu sichern. Während wir am Samstag einen Spieler verabschieden, sind wir weiter kräftig dabei, die Weichen für die neue Saison zu stellen. Daniel Endres wird am Samstag spielen!“

Dennis Schulte: Ich hatte hier sechs aufregende Jahre. Angefangen mit dem Spielercasting, über die Aufstiegsspiele, bis hin zu den finanziell ganz schwierigen Zeiten. Der OFC wird immer auch ein Stück mein Verein bleiben.“

Quelle: op-online.de