OFC gegen Wormatia Worms: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Am 16. Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Offenbacher Kickers die Mannschaft von Wormatia Worms. Wir berichten am Samstag, 3. November, ab 14 Uhr im Liveticker.

16. Spieltag: Kickers Offenbach - Wormatia Worms

OFC (voraussichtlich): Endres - Göcer, Lovric, Kirchhoff, Garic - Vetter, Hodja, Sawada, Firat - Akgöz, Hirst Worms (voraussichtlich): Keilmann - Glockner, Gopko, Radau - Moos - Volz, Dobros, Dorow, Graciotti - Burgio, Ferfelis Spielstand: -:- Tore: - Zuschauer: -

+++ In Stuttgart hatten Serkan Göcer (rechts) und Luka Garic (links) Premiere als Außenverteidiger gefeiert. Gegen Worms könnte das Duo erneut diese Positionen in der Abwehr besetzen. „Serkan Göcer hat es sehr gut gemacht“, lobte Trainer Daniel Steuernagel. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er wieder dabei ist.“ Garic war links nur eingesprungen, da Julian Scheffler kurzfristig ausgefallen war und Dennis Schulte nicht im Kader gestanden hatte.

+++ Julian Scheffler und Florian Treske (beide Trainingsrückstand) sind noch kein Thema für den Kader. Lucas Albrecht (Gelbsperre) fällt aus. Dafür wird Lovric im Abwehrzentrum spielen.

Vorbericht zum Spiel gegen Wormatia Worms

Eine Woche nach dem 2:4-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart ll will der OFC auch zu Hause endlich wieder drei Punkte holen. Den letzten Heimsieg feierte das Team von Trainer Daniel Steuernagel vor zwei Monaten gegen den FSV Frankfurt. „Wormatia Worms hat eine starke Truppe, die uns alles abverlangen wird. Wir müssen abwarten, mit welchem Spielsystem der Gegner in die Partie geht, sind aber auf alle Varianten vorbereitet“, sagte Steuernagel vor der Partie.

Mit 24 Punkten aus 15 Spielen belegen die Kickers aktuell den sechsten Tabellenplatz. Die Gäste sind mit 17 Zählern aktuell Tabellendreizehnter. „Unser Sieg in Stuttgart zeugt von der Moral im Team. Wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir unsere Leistung abrufen“, so Francesco Lovric.

In der Vorsaison gewann der OFC zwar mit 2:1 in Worms, kam aber in der Rückrunde auf dem Bieberer Berg nicht über ein 2:2 hinaus. Vetter und Akgöz erzielten dabei im März dieses Jahres vor 5348 Zuschauern die Treffer für den OFC.

