OFC empfängt Hessen Dreieich: Das Derby im Liveticker

Einen ganz besonderen Leckerbissen gibt es am 23. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Kickers Offenbach empfängt den SC Hessen Dreieich zum Derby auf dem Bieberer Berg. Wir berichten am 8. März, ab 19.30 Uhr, aus dem Sparda-Bank-Hessen-Stadion im Liveticker.

23. Spieltag: Kickers Offenbach - SC Hessen Dreieich

OFC: Brune - Lovric, Albrecht, Kirchhoff - Marx, Hodja, Ikpide, Garic, Vetter - Akgöz, Hirst SC Hessen: Kleinheider - Opper, Streker, Rau, Klein, Djakpa, Henrich, Alikhil, Weiss, Amiri, Kai Hesse Spielstand: -:- Tore: - Zuschauer: -

>>> Liveticker aktualisieren <<<

+++ Beide Teams trafen erst zweimal aufeinander. Die Bilanz ist ausgeglichen. Das Hinspiel gewann der OFC 1:0. Im Viertelfinale des Hessenpokals setzte sich Dreieich mit 2:1 in Offenbach durch. Danny Klein, damals zweifacher Torschütze, steht wieder in der Startelf.

+++ Gästecoach Rudi Bommer hat auf mehreren Positionen gewechselt. Unter anderem fehlt Kevin Pezzoni. Tino Lagator ist ebenfalls nicht dabei. Uwe Hesse setzt nur auf der Bank, dafür beginnt der Ex-Offenbacher Kai Hesse an alter Wirkungsstätte

+++ Beim OFC sitzt Ko Sawada, der aufgrund von Leistenproblemen erst am Donnerstag ins Training eingestiegen war, nur auf der Bank. Luka Garic steht dafür in der Startelf. Auch Torjäger Serkan Firat schaut sich das Geschehen zunächst von draußen an

+++ Die Aufstellungen sind da:

+++ Der OFC muss auf Daniel Endres (Nackenprobleme nach Autounfall) verzichten.

+++ Der Einsatz von Ko Sawada (Leistenprobleme) ist fraglich.

Vorbericht zum Derby Kickers Offenbach gegen SC Hessen Dreieich

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge geht der OFC am Freitagabend als Tabellendritter der Regionalliga Südwest in die Partie. Vor einer Woche erst konnten die Kickers bei der U23 der TSG Hoffenheim mit 5:0 gewinnen - das ist der höchste Auswärtssieg des OFC in einem Punktspiel seit mehr als 33 Jahren. Entsprechend selbstbewusst geht die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel auch in das Nachbarschaftsduell. „Fünf Siege in Folge sind gut für das Selbstbewusstsein, sie sind die Früchte unserer täglichen Arbeit“, so Stürmer Varol Akgöz. In diesem Zusammenhang stellt er außerdem klar: „Ein möglicher Wechsel von mir zu Hessen Dreieich ist ein reines Gerücht.“

Der SC Hessen steht aktuell auf dem 16. Tabellenplatz und damit auf einem Abstiegsrang. Zuletzt unterlag die Bommer-Elf vor heimischer Kulisse den Gästen des FK Pirmasens mit 0:1. Beim OFC stellt man sich dennoch auf ein intensives Spiel ein - auch, weil man sich hier an die Pokalniederlage gegen den Nachbarn erinnert. „Das war für uns der wahrscheinlich bitterste Moment in der Hinrunde. Wir haben die Begegnung im Hinterkopf und wissen, was wir diesmal besser machen müssen“, so Trainer Daniel Steuernagel.

Bilder zum OFC-Aus im Hessenpokal

Dreieich bezwingt OFC im Hessenpokal: Bilder und Video Zur Fotostrecke

In der Hinrunde der Regionalliga Südwest dagegen hatten sich die Kickers mit 1:0 durchsetzen können. Vor rund 2500 Zuschauern erzielte Jake Hirst in der 62. Minute den einzigen Treffer der Partie.

Bilder der Hinrunde: OFC gegen SC Hessen

Hessen Dreieich gegen OFC: Bilder zum Spiel Zur Fotostrecke

Beim Spiel am heutigen Freitagabend muss Steuernagel allerdings auf Kapitän Daniel Endres verzichten, er kann nach einem Autounfall nicht spielen. Sebastian Brune wird stattdessen für ihn im Tor stehen. Und auch der Einsatz von Ko Sawada steht noch auf der Kippe.

Quelle: op-online.de