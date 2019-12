OFC gegen VfR Aalen: Live-Ticker zum Spiel

Am 20. Spieltag in der Regionalliga Südwest gastiert der OFC in Aalen.

Kickers Offenbach gastiert beim VfR Aalen und will das Jahr mit einem Sieg beenden. Der Live-Ticker zum Spiel.

VfR Aalen - OFC - Spielstand/Tore -:- Verwarnungen - Zuschauer -

<<< Ticker aktualisieren >>>

Vorbericht: OFC will Jahr mit Sieg in Aalen beenden

Das Spieljahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen, aber der 20. Spieltag der Regionalliga Südwest steht noch an, bevor es in die Winterpause geht. Kickers Offenbach gastiert beim VfR Aalen und will das Jahr mit einem Sieg abschließen. Die Partie beginnt am Samstag um 14 Uhr, in der Ostalb Arena.

Der OFC konnte sich am vergangenen Spieltag etwas aus der Abstiegszone lösen, da der SC Freiburg II mit 3:1 geschlagen wurde. Zuvor kamen die Offenbacher, nach sechs Spielen ohne Sieg, den Abstiegsplätzen bedrohlich nahe. Durch die drei Punkte rangiert der OFC aktuell auf Platz neun Tabelle in der Regionalliga Südwest.

Der Gegner aus Aalen, der in der vergangenen Saison aus der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegen ist, hat drei Punkte weniger auf dem Konto und steht auf Platz 14 der Tabelle. Am vorherigen Spieltag unterlag Aalen mit 0:1 bei Aufsteiger Bahlinger SC. Im heimischen Stadion sind sie aber nur schwer zu schlagen. In bisher neun Partien auf eigenem Platz mussten sie nur eine Niederlage hinnehmen. Dem gegenüber stehen drei Siege und fünf Remis.

OFC: Hinspiel endete Remis

In der Hinrunde endete die Partie in Offenbach 1:1. Torschütze für den OFC war Lovric, der seine Farben in der 81. Minute in Führung schoss. Der Ausgleich fiel aber nur eine Minute später und bedeutete auch den Endstand.

Neu-Trainer Angelo Barletta, der beim Spiel in Aalen das erste Mal für den OFC an der Seitenlinie stehen wird, ist zufrieden mit den ersten Tagen bei seinem neuen Verein. „Ich bin richtig gut in die Trainingsarbeit reingekommen und habe einen sehr, sehr positiven Eindruck gewonnen. Nicht nur von der Qualität der Mannschaft, sondern auch was den Charakter im Sinne des Miteinanders im Team angeht“, so der Coach. Er erwartet einen starken Gegner am Samstag: „Aalen hat mit seiner ausgezeichneten Infrastruktur im Rücken auch andere Ansprüche als die aktuelle Tabellensituation und so stehen sie zu Hause unter Druck. Es wird wohl eher ein rustikales Spiel.“

OFC: Drei Akteure fallen aus

Drei Spieler werden in Aalen nicht eingesetzt werden können, wie Barletta mitteilte: „Pezzoni ist zwar wieder im Training, jedoch werden wir sehr genau auf die Expertise unserer medizinischen Abteilung achten. Leider fällt auch Francesco Lovric aus, der aus schwerwiegenden familiären Gründen fehlen wird. Auch auf Ronny Marcos können wir krankheitsbedingt nicht zählen.“

Von Sascha Mehr

Quelle: op-online.de