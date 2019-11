SSV Ulm gegen OFC: Live-Ticker zum Spiel

Am 18. Spieltag in der Regionalliga Südwest ist der OFC beim SSV Ulm zu Gast.

Am 18. Spieltag trifft Kickers Offenbach auf den SSV Ulm. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Vorbericht: OFC beim SSV Ulm zu Gast

In der Regionalliga Südwest beginnt bereits die Rückrunde und der OFC muss zum Auftakt beim SSV Ulm antreten. Anstoß ist am Montag, den 25. November, um 20.15 Uhr im Ulmer Donaustadion.

Im letzten Spiel der Hinrunde spielte Kickers Offenbach 1:1 beim FC Gießen. Der Gegentreffer fiel dabei erst kurz vor Abpfiff der Partie. Durch das Remis wartet der OFC seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg in der Regionalliga Südwest. Derzeit belegt das Team von Steven Keßler Platz zehn der Tabelle, mit 23 Punkten aus 17 Spielen. Zumindest konnte der OFC im Hessenpokal einen Erfolg feiern. Gegen den Ligakonkurrenten FC Bayern Alzenau gelang ein 1:0-Sieg nach Verlängerung. Dadurch steht das Team im Viertelfinale und hat weiterhin Chancen den Pokal zu gewinnen und sich damit für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals zu qualifizieren.

OFC: Hinspielsieg gegen Ulm

Der SSV Ulm steht fünf Plätze, aber nur zwei Punkte vor Offenbach. Am letzten Spieltag der Hinrunde konnte der Gastgeber im heimischen Donaustadion einen 5:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Bahlinger SC feiern. Das Hinspiel zwischen Kickers Offenbach und Ulm endete 2:0. Vor 7.041 Zuschauern im Sparda-Bank-Hessen-Stadion erzielten Reinhard und Shala Ende Juli diesen Jahres die Treffer für den OFC.

Matias Pyysalo, der den Siegtreffer in Alzenau erzielte, geht selbstbewusst in das Spiel beim SSV Ulm: "Ich weiß nicht ob es das aktuell „finnische“ Herbstwetter in Deutschland ist, das mir geholfen hat aber ich fühle mich einfach rundherum wohl und so wundert es mich nicht, dass ich zuletzt zwei Mal getroffen habe. Nach oben hin habe ich definitiv noch Luft, da geht sicher noch mehr, jedoch kommt es nicht darauf an, dass ich treffe, sondern, dass die Mannschaft trifft. Und damit wollen wir nun in Ulm weitermachen."

OFC: Trainer Keßler will einen Sieg

Trainer Steven Keßler will das Jahr 2019 unbedingt mit einem Erfolg beenden: "Wir wollen uns unbedingt mit einem Sieg aus dem Jahr verabschieden. Somit geht man mit einem guten Gefühl ins neue Jahr. Wir erinnern uns alle noch ganz genau an das tolle Hinspiel. Es war eine fantastische Stimmung im Stadion und der OFC fuhr einen leidenschaftlichen Sieg nach Hause."

(smr)

