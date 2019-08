OFC gegen Bahlinger SC: Live-Ticker zum Spiel

4. Spieltag

+ © Huebner/Scheiber Die Offenbacher Kickers gastieren am Mittwoch beim Bahlinger SC. © Huebner/Scheiber

Am vierten Spieltag der Regionalliga Südwest treten die Offenbacher Kickers am Mittwoch ab 18 Uhr beim Bahlinger SC an. Der Live-Ticker zum Spiel.