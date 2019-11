OFC gegen Bayern Alzenau: Live-Ticker zum Spiel

Nach dem 0:5-Debakel in Saarbrücken wollen die Offenbacher Kickers gegen Bayern Alzenau vor heimischen Publikum unbedingt punkten. Der Live-Ticker zum Spiel.

Kickers Offenbach - Bayern Alzenau - Spielstand/Tore -:- Verwarnungen - Zuschauer -

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel der Kickers Offenbach gegen Bayern Alzenau. Anstoß ist am Freitag, 01.11.2019, 19.30 Uhr.

Offenbacher Kickers haben FC Bayern Alzenau zu Gast

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen den 1. FSV Mainz 05 ll (1:3) sowie beim 1. FC Saarbrücken (0:5) sind die Kickers mit 22 Punkten auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. In der Partie gegen Bayern Alzenau müssen sie auf den gesperrten Innenverteidiger Gerrit Gohlke verzichten, der in Saarbrücken des Feldes verwiesen wurde.

Der FC Bayern Alzenau hat mit bislang 21 Zählern nur einen Punkt weniger gesammelt als der OFC und kommt als Tabellenzehnter zu der Begegnung auf dem Bieberer Berg. Im Kader des Aufsteigers stehen zahlreiche ehemalige Spieler der Kickers, unter ihnen Torhüter Daniel Endres, Serkan Firat und Dren Hodja. Am letzten Wochenende spielte die von Trainer Angelo Barletta betreute Mannschaft vor heimischem Publikum 1:1 gegen den Mitaufsteiger Bahlinger SC.

In der vergangenen Saison trafen die beiden Vereine im Viertelfinale des Hessenpokals aufeinander. Seinerzeit konnte der OFC die Partie in Alzenau mit 3:2 für sich entscheiden.

Offenbacher Kickers: Duell gegen Bayern Alzenau unbedingt gewinnen

OFC-Coach Steven Kessler hofft auf einen Sieg seiner Mannschaft: "Wir sind in der Pflicht, ein positives Ergebnis zu erzielen, vor allen Dingen gegenüber unseren Fans...aber auch uns selbst gegenüber", sagt er vor der Partie. Gerade nach einer solchen 5:0-Niederlage müsse der OFC die richtige Antwort gegen. "Wir müssen punkten, um in ruhigere Fahrwasser zu kommen und den Druck von uns zu nehmen", sagt Kessler. Lemmer und Garic würden voll mittrainieren, Pezzoni steige am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein.

Auch OFC-Mittelfeldmann Luigi Campagna will das "Nachbarschaftsduell" gegen Bayern Alzenau unbedingt gewinnen: "Nach der Packung in Saarbrücken geht es uns natürlich nicht gut. Es gibt für uns nur eine Sache, wir müssen es wieder gut machen", sagt er vor der Partie. "Die beiden nun anstehenden Spiele gegen Alzenau sind von grundverschiedener Voraussetzung. Am Freitag steht die Meisterschaft im Vordergrund und das wir auch im Pokal weiterkommen wollen steht außer Frage."

Quelle: op-online.de