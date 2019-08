OFC gegen SC Freiburg II: Live-Ticker zum Spiel

Die Offenbacher Kickers müssen am Sonntag beim SC Freiburg II ran.

Vorbericht zum Spiel gegen den SC Freiburg II

Nach dem 2:0-Heimerfolg zum Auftakt gegen den SSV Ulm reist die gegenüber der Vorsaison mit 14 Neuzugängen verstärkte Mannschaft von Cheftrainer Daniel Steuernagel mit frischem Selbstvertrauen in den Breisgau, wo sie am Sonntag um 14 Uhr auf die zweite Mannschaft des SC Freiburg treffen.

Der SC Freiburg II unterlag am vergangenen Wochenende beim Aufsteiger Bahlinger SC mit 2:0 und muss zudem gegen den OFC auf Angreifer Marvin Pieringer verzichten, der in Bahlingen mit einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt wurde.

In der letzten Spielzeit gingen die Kickers im Möslestadion leer aus. Serkan Firat erzielte im September vergangenen Jahres den Offenbacher Treffer, der jedoch nichts an der 2:1-Niederlage ändern konnte. In der Rückrunde entschied der OFC die Partie gegen den SC Freiburg ll durch zwei frühe Tore von Sawada und Hecht-Zirpel vor 4.087 Zuschauern im Sparda-Bank-Hessen-Stadion mit 2:0 für sich.

Kickers Offenbach: Das sagen Steuernagel und Vetter

Daniel Steuernagel (OFC-Cheftrainer): Freiburg hätte durchaus auch sein Auftaktspiel gewinnen können. Sie hatten gute Möglichkeiten und werden nun alles daran setzen, in ihrem Heimspiel gegen uns erfolgreich zu sein. Wir brauchen erneut einen richtigen guten Zugriff und die dazugehörige Galligkeit. Wir gehen gut vorbereitet in unsere nächste Aufgabe im Breisgau.

Maik Vetter: Das Heimspiel gegen Ulm hat großen Spaß gemacht und auch enorm viel Motivation freigesetzt. Es war sehr beeindruckend, wie uns die Fans gepusht und somit ganz maßgeblich geholfen haben. Dennoch ist nun die Zeit des Schulterklopfens vorbei. Wir müssen uns wieder voll auf den nächsten Gegner konzentrieren. Wir wollen in jedem Fall auch in Freiburg erfolgreich sein.

