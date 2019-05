Kickers Offenbach gegen VfB Stuttgart II: Liveticker zum Spiel

Am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Offenbacher Kickers den VfB Stuttgart II. Wir berichten am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, im Liveticker. Es ist das vorletzte OFC-Heimspiel der Saison 2018/19.

32. Spieltag: Kickers Offenbach - VfB Stuttgart II

Kickers Offenbach: Zabadne - Lovric, Albrecht, Schulte - Marx, Hodja, Sawada Firat - Hecht-Zirpel, Akgöz, Reinhard VfB Stuttgart II: Kastenmeier - Kober, Dos Santos, O. Wähling, Allgaier, Stein, Ferdinand, Grözinger, Kiefer, Kopacz, Tomic Spielstand: 1:0 Tore: 1:0 Hecht-Zirpel (6.) Verwarnungen: Zuschauer: Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)

6. Minute: Der VfB ist viel zu passiv. Akgöz legt auf, Hecht-Zirpel trifft mit rechts ins linke Eck - freistehend aus zehn, elf Metern.

6. Minute: TOOOOORRRR für den OFC!!! Niklas Hecht-Zirpel!

4. Minute: Wieder der OFC. Jan Hendrik Marx flankt von rechts, der Ball wird geklärt.

2. Minute: Firat bringt die Ecke - Albrecht köpft - Torwart Kastenmeier rettet zur Ecke. Und nach der zweiten Ecke klärt wieder Kastenmeier.

2. Minute: Sawada wird von Schulte geschickt. Ecke. Und gleich wird es gefährlich!

1. Minute: Anpfiff, der VfB stößt an.

+++ Die Mannschaften sind da. Gleich geht es los.

+++ Auf der Bank der Schwaben sitzt in Dijon Ramaj ein junger Außenbahnspieler, der im Winter ein Probetraining in Offenbach machte. In der Startelf steht David Tomic, der gebürtige Hanauer spielte in der Jugend bei der SG Rosenhöhe, ehe er über Kaiserslautern nach Stuttgart kam. Mit sieben Toren und fünf Vorlagen gehört er zu den den besten Scorern des VfB II.

+++ Die stark abstiegsgefährdeten Schwaben kommen mit einem alten Bekannten aus besseren Offenbacher Zeiten: Marc Stein, von 2011 bis 2013 in der 3. Liga für den OFC am Ball, wechselte im Winter vom Drittligisten Energie Cottbus zum VfB Stuttgart II.

+++ Auf der Bank des OFC nehmen Platz: Sebastian Brune (Tor), Ikpide, Kirchhoff, Gerrit Gohlke, Luka Garic und Matias Pyysalo.

+++ Nach dem frustierenden 0:1 gegen Pirmasens hat Trainer Daniel Steuernagel die Rotationsmaschine angeworfen. Fünf Änderungen in der Startelf gibt es. Daniel Endres (Sprunggelenksverletzung), Benjamin Kirchhoff, Kevin Ikpide, Jake Hirst (alle Bank) und Maik Vetter (Gelbsperre) spielen Bilal Jomaa Zabadne (Tor), Dennis Schulte, Dren Hodja, Niklas Hecht-Zirpel und Varol Akgöz.

+++ Hallo aus Offenbach. Das vorletzte Heimspiel der Saison steht für die Offenbacher Kickers an. Eines ist sicher: Ein Zuschauerrekord ist nicht zu erwarten, eher in negativer Hinsicht. Zehn Minuten vor Beginn ist im Sparda-Bank-Hessen-Stadion auf allen Tribünenteilen wenig los.

+++ Zuschauerzahlen sind immer ein guter Gradmesser dafür, wie zufrieden Fans sind. Bei den Anhängern von Kickers Offenbach ist die Stimmung derzeit im Keller.

+++ Sportgericht lässt Auflage fallen: Nur Geldstrafe für OFC

Vorbericht zum Spiel Kickers Offenbach gegen VfB Stuttgart II

Durch die 0:1-Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Aufsteiger FK Pirmasens ist der OFC auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Der letzte dreifache Punktgewinn gelang den Kickers am 17. März gegen den SC Freiburg ll.

Die U21 des VfB Stuttgart steht vor der Partie auf dem Bieberer Berg unter enormem Druck. Zwar konnte das von Trainer Andreas Hinkel betreute Team am vergangenen Spieltag vor heimischem Publikum Hessen Dreieich klar mit 3:0 schlagen, dennoch stehen die Schwaben mit 28 Zählern auf dem Abstiegsrang 16. Der Rückstand auf den Tabellenfünfzehnten Wormatia Worms beträgt zwei Punkte. "Für die U21 des VfB Stuttgart ist es ein Alles-oder-nichts-Spiel. Bei einer Niederlage ist der Abstieg für sie so gut wie besiegelt. Möglicherweise kommen bei Stuttgart deshalb erneut zwei Spieler aus dem Bundesligakader zum Einsatz, wie schon bei der Begegnung gegen Hessen Dreieich", so OFC-Trainer Daniel Steuernagel.

In der Hinrunde konnte sich der OFC übrigens mit 4:2 beim VfB Stuttgart ll durchsetzen. Zweimal Firat, Akgöz sowie Kirchhoff erzielten Ende Oktober vergangenen Jahres die Offenbacher Treffer vor 445 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau.

