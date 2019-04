OFC gegen Waldhof Mannheim: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Am 29. Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Offenbacher Kickers am Samstag, 13. April, den SV Waldhof Mannheim. Spielbeginn auf dem Bieberer Berg ist um 14 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

29. Spieltag: Kickers Offenbach - Waldhof Mannheim

OFC: Mannheim: Spielstand: -:- Tore: - Zuschauer: -

+++ Die Polizei rechnet am Spieltag mit Verkehrsbehinderungen. Zwischen 11 und 19 Uhr wird die Untere Grenzstraße zwischen Bieberer Straße und Mühlheimer Straße zeitweise gesperrt. Ortskundige Autofahrer, die nicht zum Fußballspiel wollen, werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Besuchern der Partie wird geraten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Polizei bittet zudem die Mannheimer Fußballfans, die Autobahnabfahrt der 661 "Taunusring" zu nehmen und der Beschilderung zu den ausgewiesenen Gästeparkplätzen zu folgen.

+++ Gerrit Gohlke im Interview vor dem Spiel:

+++ OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori sieht den OFC für das Risiko-Spiel gewappnet.

Vorbericht zum Spiel Kickers Offenbach gegen Waldhof Mannheim

Mit 51 Punkten gehen die Kickers als Tabellenvierter in die Partie gegen den Spitzenreiter Mannheim. Zuletzt kam der OFC zu einem 1:1-Unentschieden beim TSV Steinbach Haiger, es war das dritte Remis in Folge.

Waldhof Mannheim ist mit 69 Zählern unangefochtener Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Der Vorsprung auf den amtierenden Meister und aktuellen Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken beträgt vor dem Spiel in Offenbach zwölf Punkte. Zuletzt schlugen die Waldhöfer vor heimischem Publikum den FK Pirmasens mit 2:1.

In der Hinrunde fügten die Kickers dem SV Waldhof eine von bislang lediglich zwei Saisonniederlagen zu. Vor 9017 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel mit 3:1 durch. "Wir sind das Team, das den letzten Sieg gegen Mannheim erzielt hat. Wir wissen also, wie es geht. Natürlich brauchen wir gegen ein solches Topteam auch wieder ein wenig Spielglück, aber wir sind festen Glaubens, dass wir Mannheim auch ein zweites Mal schlagen können", so OFC-Trainer Daniel Steuernagel.

