FK Pirmasens gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Pirmasens - Am 14. Spieltag spielen die Offenbacher Kickers am Freitagabend, 19. Oktober, beim FK Pirmasens. Anstoß im Sportpark Husterhöhe ist um 19.30 Uhr. Wir berichten im Liveticker zur Partie.

14. Spieltag: FK Pirmasens - Kickers Offenbach

Primasens: OFC: Spielstand: -:- Tore: - Zuschauer: -

+++ Alle Spieler sind fit. OFC-Trainer Steuernagel hat für seinen Kader sowie die Startelf also die Qual der Wahl.

+++ Varol Akgöz im Video-Interview:

Vorbericht zum Spiel in Pirmasens

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die TSG Balingen reist der OFC als Tabellensechster zum Aufsteiger nach Pirmasens. Die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel hat im bisherigen Saisonverlauf 20 Punkte gesammelt, die Hälfte davon allein in Auswärtsbegegnungen.

Der FK Pirmasens spielte zuletzt 2:2 bei der U23 des VfB Stuttgart. Das Team hat aktuell 17 Zähler und ist Tabellenelfter. „Wir haben den FK Pirmasens häufig beobachtet, der bislang immer in der Vorwoche gegen unseren kommenden Gegner gespielt hat. Pirmasens hat viel Qualität im Umschaltspiel und ist gut besetzt. Personell können wir aus dem Vollen schöpfen, alle Mann sind wieder an Bord. Ich bin guter Dinge, dass wir in Pirmasens dreifach punkten“, so OFC-Trainer Steuernagel.

Zuletzt standen sich beide Vereine in der Saison 2016/17 gegenüber. Damals gewann der OFC das Heimspiel unter anderem durch einen Doppelpack von Ihab Darwiche mit 3:1, musste sich aber in der Rückrunde im Sportpark Husterhöhe mit 2:0 geschlagen geben. „Nach dem Unentschieden gegen Balingen ist ein Sieg in Pirmasens wichtig. Die späten Gegentreffer gegen Saarbrücken und Balingen haben uns vier Punkte gekostet. Wir haben es am letzten Samstag nicht geschafft, in Ballbesitz zu bleiben und mutig nach vorne zu spielen“, so OFC-Stürmer Varol Akgöz.

