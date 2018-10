VfB Stuttgart II gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 15. Spieltag an. Kickers Offenbach reist zur Reserve des VfB Stuttgart. Wir berichten am 27. Oktober, ab 14 Uhr, aus dem Gazi-Stadion auf der Waldau im Liveticker.

15. Spieltag: VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach

VfB Stuttgart II: Geng - Rios Alonso, Suver, Kober (46. Nussbaumer), Grözinger - Almeida Morais, Werner, Allgaier, Tomic - Hottmann, Oliver Wähling OFC: Endres - Göcer, Albrecht, Kirchhoff, Garic - Vetter, Hodja, Sawada, Firat - Akgöz, Hirst Spielstand: 0:2 - Tore: 0:1 Firat (5.), 0:2 Firat (27.) Zuschauer: - Schiedsrichter: Jan Dennemärker (Saarwellingen)

53. Minute: Fehlpass Garic, Ecke VfB, aber die klären die Kickers.

51. Minute: Stuttgart ist nach dem Wechsel deutlich bemühter, aggressiver. Aber richtig gefährlich ist es bislang noch nicht geworden.

48. Minute: Die OFC-Fans singen im Dauermodus.

47. Minute: Erste gute Aktion im 2. Durchgang. Hodja auf Vetter, der setzt sich auf rechts durch, schießt - abgeblockt. Ecke.

46. Minute: Erster Wechsel bei den Stuttgartern. Kober geht, Nussbaumer kommt.

46. Minute: Anpfiff zur 2. Halbzeit.

Halbzeit auf der Waldau, wir führen mit 2:0. Der sehr agile Firat schnürte einen Doppelpack. Eine gute Leistung von unseren Jungs bislang! #VFBOFC #kultsindwir #nurderOFC pic.twitter.com/Mu8WOHCdlS — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 27. Oktober 2018

+++ Halbzeit auch in Dreieich: Der SC Hessen führt 1:0 gegen den FSV Frankfurt.

45. Minute: Tomic nochmal - aber sein Schuss geht klar drüber. Und dann ist Halbzeit!

43. Minute: Das Spiel nähert sich der Halbzeitpause. Der OFC hat alles im Griff, führt gegen zu brave Stuttgarter, die viel zu viele Räume lassen, hochverdient.

41. Minute: Freistoß von rechts für den OFC. Hodja bringt die Kugel, Jake Hirst steigt hoch - und köpft klar vorbei. Da war durchaus mehr drin.

40. Minute: Jetzt geht Garic mit vor. Seine Flanke bekommt Göcer rechts volley - Außenpfosten.

38. Minute: Luka Garic, erstmals links hinten agierend, macht das bislang sehr ordentlich. Gerade lässt er Almeida Morais ins Leere laufen und klärt souverän.

37. Minute: Konter der Kickers nach abgewehrter Stuttgarter Ecke. Aber Firat und Göcer sind alleine auf weiter Flur.

33. Minute: Wieder kommt der OFC gefährlich vors Tor. Nach Vetters Solo kommt Hodja zum Abschluss. Die Kugel geht drüber. Aber: Wieder eine gute Offensivaktion.

+++ Der Linksaußen des OFC ist dieses Mal richtig "on fire". Schon sein neuntes Saisontor - Bestwert in der Regionalliga Südwest.

27. Minute: Tooooooooooorrrr! Der OFC erhöht durch einen Flugkopfball von Serkan Firat nach Flanke von Maik Vetter. Schönes Tor!

25. Minute: Nächster Ball in die Schnittstelle der Kickers-Abwehr: Aber keine Gefahr. Daniel Endres holt sich die Kugel klar vor Hottmann.

23. Minute: Erste Ecke für Stuttgart. Und es wird gefährlich: Ex-Bundesligaprofi Tobias Werner bekommt die Kugel und schießt mit Schmackes aufs kurze Eck. Aber Endres packt zu.

+++ Die OFC-Fans üben sich im Dauergesang: "Ole ole ole", singen sie. Singen gegen die Kälte am Degerloch?

19. Minute: Langer Ball auf Tomic, aber Daniel Endres ist vor dem Linksaußen des VfB am Ball und klärt. Das war knapp.

+++ Info aus Dreieich: Der SC Hessen Dreieich führt gegen den FSV Frankfurt mit 1:0. Torschütze: Kevin Pezzoni (16.).

15. Minute: Der OFC beginnt hier ganz stark, hat eindeutig das Heft in der Hand.

15. Minute: Nächster Torannäherung von David Tomic, der Linksaußen zieht mit rechts nach innen. Albrecht blockt ihn. Gefahr gebannt.

12. Minute: Im Gegenzug taucht erstmals der einstige Jugendspieler der SG Rosenhöhe, David Tomic, gefährlich vor dem Tor auf. Er stand jedoch knapp im Abseits. Keine Gefahr für Torwart Daniel Endres.

11. Minute: Erste Ecke für den OFC. Aber Kirchhoffs Schuss geht klar vorbei. Vielleicht war er auch als Flanke gedacht.

9. Minute: Der OFC-Anhang, rund 150 sind unter den geschätzt 250 Zuschauern aus Offenbach, macht sich lautstark bemerkbar. Die Führung beflügelt.

5. Minute: Toooorrr für den OFC!!! Serkan Firat steht plötzlich frei im Strafraum und schließt mit rechts cool ab. 1:0 für die Kickers!

3. Minute: Erster Torschuss OFC. Akgöz schießt klar links vorbei.

1. Minute: Freistoß für Stuttgart. Aber Oliver Wählings Schuss geht klar übers Tor.

Das Spiel läuft.

+++ Gleich geht es los. Die Mannschaften sind auf dem Platz.

+++ Auf der Bank sitzt erstmals Semih Sentürk.

+++ Laut OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori fiel Scheffler heute morgen bei der Abfahrt kurzfristig erkrankt aus. Schulte und Stoilas waren ohnehin nicht für den Kader vorgesehen. Somit soll Luka Garic heute links hinten verteidigen.

+++ Interessant: OFC-Trainer Daniel Steuernagel verzichtet auf einen klassischen Linksverteidiger. Julian Scheffler, Dennis Schulte und Christos Stoilas sind allesamt nicht im Kader.

+++ Die Offenbacher Kickers wechseln gegenüber dem 1:2 im Hessenpokal gegen Dreieich dreimal. Torwart Daniel Endres kommt für Sebastian Brune. Serkan Göcer und Varol Akgöz rücken für Jan-Hendrik Marx und Dennis Schulte ins Team.

+++ Die Schwaben haben weiterhin große personelle Probleme. Im Kader stehen dieses Mal immerhin vier Ersatzspieler. Beim jüngsten 1:2 beim SC Hessen Dreieich war die Reserve des Bundesligisten sogar nur mit 14 Spielern angereist.

+++ Die Offenbacher Kickers treten bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart an.

+++ Hallo aus dem herbstlich-frischen Stuttgarter Degerloch!

+++ Die Aufstellungen beider Teams:

+++ Endlich wieder mal ein Gegner, der mitspielen will: Nachdem die Offenbacher Kickers in den vergangenen drei Pflichtspielen gewaltige Probleme mit Teams hatten, die defensiv agierten, sollte die Partie beim VfB Stuttgart II dem OFC gerade recht kommen.

Vorbericht zum Spiel VfB Stuttgart II gegen OFC

Nach dem bitteren Pokal-Aus (1:2) am Dienstagabend gegen den SC Hessen Dreieich geht es für den OFC an diesem Samstag in der Regionalliga Südwest weiter. Dazu reisen die Kickers zum VfB Stuttgart II, im Gepäck 21 Punkte aus 14 Spielen und damit aktuell der sechste Tabellenplatz. Die Gastgeber wiederum sind mit 17 Zählern Tabellenzwölfter, haben nach drei Unentschieden in Folge am vergangenen Wochenende in Dreieich ebenfalls mit 1:2 verloren. „Es ist gut möglich, dass Stuttgart einige Spieler aus der ersten Mannschaft nach unten zieht, jedoch geht es nicht um den VfB sondern einzig und allein darum, dass wir unser Potenzial auf den Platz bringen“, so OFC-Trainer Daniel Steuernagel mit Blick auf das Aufeinandertreffen.

Und auch in der Mannschaft will man die vergangenen Wochen hinter sich lassen, wie Innenverteidiger Lucas Albrecht verrät und das Spielverhalten kritisch beäugt: „Wir haben uns manchmal präsentiert wie eine U23. Das muss ab sofort wieder anders werden. Wir wollen und werden zeigen, dass wir eine erfolgreiche Männermannschaft sind.“

In der vergangenen Saison erspielte sich der OFC beim VfB Stuttgart II durch Treffer von Treske und Darwiche ein 2:2-Unentschieden, im Heimspiel unterlagen die Kickers dann allerdings am drittletzten Spieltag mit 0:1.

