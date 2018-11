Elversberg gegen OFC: Joker Treske sticht

Auftakt in die Regionalliga-Rückrunde

Elversberg/Offenbach - Am ersten Spieltag der Rückrunde in der Regionalliga Südwest treten die Offenbacher Kickers an diesem Freitagabend, 23. November, bei der SV Elversberg an. Spielbeginn in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist um 19.30 Uhr. Wir berichten im Liveticker.