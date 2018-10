Waldhof Mannheim gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Mannheim - Kickers Offenbach reist am 12. Spieltag in der Regionalliga Südwest zum Spitzenreiter nach Mannheim. Wir berichten am Samstag, 6. Oktober, ab 14 Uhr, aus dem Carl-Benz-Stadion im Liveticker.

12. Spieltag: Waldhof Mannheim - Kickers Offenbach

Mannheim: OFC (voraussichtlich): Endres - Marx, Albrecht, Kirchhoff, Scheffler - Vetter, Garic, Sawada, Firat - Ferukoski, Hirst Spielstand: -:- Tore: - Zuschauer: -

>>> Liveticker aktualisieren <<<

+++ Für Serkan Firat ist die Partie gegen den Tabellenführer Mannheim „das geilste Spiel der Saison“.

+++ Es fehlen heute: Darwiche (Trainingsrückstand), Treske (Zehenbruch)

+++ Garic 2020! „Ich will beim OFC bleiben und werde den Vertrag bei meinem Jugendverein in der kommenden Woche bis 2020 verlängern“, so Luka Garic vor dem Spiel in Mannheim.

+++ Videointerview mit OFC-Sportdirektor Sead Mehic:

Vorbericht zum Spiel Waldhof Mannheim gegen OFC

Nach dem torlosen Unentschieden vom letzten Wochenende gegen den TSV Steinbach Haiger sind die Kickers mit 16 Punkten Tabellensechster. Der SV Waldhof Mannheim hat bereits neun Zähler mehr auf dem Konto und ist Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. In den vergangenen drei Spielzeiten scheiterten die Gastgeber jeweils in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga.

In der letzten Saison musste sich der OFC vor 8170 Zuschauern in Mannheim mit 2:0 geschlagen geben. Auch in der Rückrunde gingen die Waldhöfer als Sieger vom Platz. Im April diesen Jahres erlebten 13.231 Fans auf dem Bieberer Berg den 0:1-Auswärtssieg des späteren Vizemeisters. „Obwohl der SV Waldhof Tabellenführer ist, fahren wir dort hin um zu gewinnen. Ich bin sicher, dass wir auf dem Platz gute Antworten auf einen starken Gegner finden“, sagt OFC-Trainer Daniel Steuernagel vor der Partie.

Quelle: op-online.de