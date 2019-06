Losic kommt, Lovric bleibt und ein Trio wird noch gesucht

OFC 18-jähriger Deutsch-Serbe wird dritter Torwart / Mehic sieht Kader mit Blick auf U23-Regel gut aufgestellt

Offenbach – In Badeshorts auf dem Hocker einer Strandbar sitzend – so präsentierte sich Francesco Lovric unlängst auf Instagram. In naher Zukunft wird der Abwehrspieler seinen Körper wieder regelmäßig in rot-weiße Sportklamotten hüllen. VON CHRISTIAN DÜNCHER