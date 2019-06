In Magdeburg Ersatzmann, in Offenbach Nummer eins?

Offenbach – Es ist ein gewisses Risiko, das die Offenbacher Kickers auf der Torhüterposition eingehen: Ein Teenager sowie zwei Schlussleute, die zuletzt kaum gespielt haben, sollen um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen und nach dem Komplettumbruch in diesem Teil des Kaders versuchen, die Lücke zu schließen, die Urgestein Daniel Endres (erhielt keinen Vertrag und wechselte zum künftigen Ligarivalen Bayern Alzenau) hinterlassen hat. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Als dritter Torwart nach Talent Luka Losic (18) und Dominik Draband (23, vergangene Saison acht Pflichtspieleinsätze für Ligarivale Elversberg) wurde gestern der 24-jährige Mario Seidel bis 2020 verpflichtet. Der Vertrag verlängert sich um eine weitere Spielzeit, falls dem OFC der Sprung in die 3. Liga gelingt. „Ich freue mich, wieder für einen Traditionsclub zu spielen. Zwei Aufstiege durfte ich in meiner Karriere bereits feiern. Nun möchte ich meinen Teil zu einer erfolgreichen Kickers-Saison beitragen“, sagt der gebürtige Berliner, der acht Jahre für Erzgebirge Aue (Jugend, Reserve) spielte und seit Sommer 2017 für den 1.FC Magdeburg aktiv war, dort jedoch nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinaus kam. Insgesamt hatte er in dieser Zeit nur fünf Pflichtspieleinsätze.

Wenn er zwischen den Pfosten stand, war jedoch auf ihn Verlass. Dreimal blieb er ohne Gegentor (auch beim 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg). Insgesamt ließ er nur zwei Bälle passieren, einen bei seinem einzigen Einsatz in der 2. Liga (2:1 gegen Fürth).

„Wir sind sehr gespannt darauf, was die neuen Schlussmänner anbieten werden. Es wird ein Wettkampf, der uns die Entscheidung bezüglich der Nummer eins sehr schwer machen wird“, freut sich Rene Keffel, der Torwarttrainer der Kickers.

Der OFC wollte eigentlich Alex Sebald (22) zurückholen. Der blieb jedoch in Rostock. Dafür kam Seidel, der nicht unter die U23-Regel fällt. Von den drei Torleuten erfüllt nur Losic dieses Kriterium.

Keffel betont: „Mario Seidel komplettiert unser Torhüter-Team optimal.“ Lange nachdenken über die OFC-Offerte musste dieser nicht: „Offenbach kennt man selbst bei uns im Osten ziemlich gut.“

