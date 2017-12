Maier schaltet von null auf hundert

Offenbach - Halbzeit in der Fußball-Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach überwintert mit 42 Punkten aus 21 Spielen (13 Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen) auf Platz zwei. Ein Zwischenfazit. Von Christian Düncher

SERIEN

Der OFC legte einen starken Start hin, holte aus den ersten sechs Spielen 13 von 18 möglichen Punkten: Auf das 2:2 im Auftaktspiel bei 1899 Hoffenheim II folgten fünf Siege in Folge, ehe es beim SC Freiburg II mit 1:5 die erste und zugleich höchste Niederlage setzte. Fünf Siege in Serie gab es auch noch einmal zwischen dem zehnten und 14. Spieltag. Der OFC sprang dadurch auf Platz eins. Doch dann kam die Krise: nur ein Sieg aus sechs Spielen. Es begann mit den Niederlagen in Mannheim (0:2) sowie gegen Saarbrücken (1:2) und endete mit dem 1:2 beim TSV Steinbach, durch das die Kickers die Rückkehr auf Platz zwei verspielten. Die gelang dann aber doch noch – in der letzten Begegnung des Jahres (3:1 gegen den SSV Ulm).

ZUSCHAUER

Zu den elf OFC-Heimspielen kamen den offiziellen Angaben der Regionalliga Südwest zufolge 69 236 Zuschauer, im Schnitt also 6 294. Der sportliche Tabellenzweite liegt damit nicht nur weit über dem kalkulierten Schnitt (5000), sondern ist wie in der vergangenen Saison die klare Nummer eins in der Gunst der Besucher. Auf Platz zwei folgt der SV Waldhof Mannheim (4 960). Dritter ist Tabellenführer 1. FC Saarbrücken (2 899), der seine Heimspiele jedoch diese Saison in Völklingen austragen muss. Gegen Saarbrücken hatte Kickers Offenbach auch die mit großem Abstand meisten Zuschauer in der aktuellen Runde: 9 274.

HEIMBILANZ

Der Bieberer Berg ist abermals eine nur schwer einzunehmende Festung: Lediglich dem 1. FC Saarbrücken gelang dies in der laufenden Saison (2:1). Von elf Heimspielen gewann der OFC neun, eins endete unentschieden. Zusammen ergibt das 28 Zähler bei 27:9 Toren. Auf die gleiche Punktzahl kommt der als einziges Team zu Hause unbesiegte 1. FC Saarbrücken, der allerdings ein Heimspiel weniger absolviert hat und daher die Wertung anführt.

AUSWÄRTSBILANZ

Vergangene Saison gewann der OFC insgesamt nur drei Auswärtsspiele. Nun stehen zur Halbzeit der Saison bereits vier Siege in der Fremde zu Buche, unter anderem das 3:1 in Elversberg. In der Auswärtstabelle sind die Kickers mit 14 Punkten aus zehn Begegnungen bei 14:18 Toren Neunter. Auf Platz eins liegt auch hier Saarbrücken – mit 24 Punkten aus elf Spielen bei 25:9 Toren (sieben Siege, drei Remis, eine Niederlage).

DEFENSIVE/OFFENSIVE

Den Abgang von Abwehrturm Bryan Gaul (zur SV Elversberg) schien der OFC anfangs gut verkraftet zu haben. Doch im Laufe der Saison zeigte sich, dass es vor allem in den Duellen mit den Topteams zu selten gelang, zu null zu spielen. 27 Gegentore in 21 Spielen sind folglich nur der siebtbeste Wert der Liga. Besser sieht es in der Offensive aus, die vor der Saison verstärkt wurde. Bei den erzielten Treffern liegen die Kickers mit Elversberg (beide 41) auf Rang zwei. Nur Spitzenreiter Saarbrücken traf öfter (56.).

TORSCHÜTZEN

Die 41 Tore, die der OFC bisher erzielt hat, verteilen sich auf zehn Schützen. Auf Platz eins der internen Liste liegt Mittelfeldspieler Dren Hodja mit neun Treffern, darunter vier verwandelte Elfmeter. Es folgen Florian Treske (8), Serkan Firat (5), Varol Akgöz (4), Maik Vetter (4), Ihab Darwiche (3), Niklas Hecht-Zirpel (3), Serkan Göcer (2), Benjamin Kirchhoff (2) und Jan Hendrik Marx (1).

DAUERBRENNER

Von null auf hundert: In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison hatte Stefano Maier aufgrund einer Verletzung gar nicht gespielt. In der aktuellen Runde ist der Innenverteidiger der absolute Dauerbrenner. Der 25-Jährige kam als einziger OFC-Akteur auf die maximale Spielzeit von 1890 Minuten. Außer ihm kamen auch Florian Treske (1773 Minuten) und Dren Hodja (1653) in allen 21 Punktspielen zum Einsatz. In der Summe am drittlängsten auf dem Platz stand aber Benjamin Kirchhoff (19 Spiele, 1710 Minuten). Die Liste der Kurzarbeiter führt Nicola Jürgens (22 Minuten) an, gefolgt von Ersatztorwart Bilal Jomaa Zabadne (42), Marco Ferukoski (44) und dem lange verletzten Ko Sawada (48). Noch gar nicht gespielt haben Talent Gerrit Gohlke und der im Oktober geholte Luca Dähn.

JOKER

Alle seine vier Saisontreffer erzielte Varol Akgöz als Einwechselspieler. Bei insgesamt 15 Einsätzen kam er 13-mal von der Bank. Zumeist nachträglich in die Partie eingegriffen haben auch Semih Sentürk (8/10) und Christos Stoilas (7/12). Niklas Hecht-Zirpel wurde sechsmal eingewechselt und spielte achtmal von Beginn an. Am häufigsten ausgewechselt wurden die Offensivkräfte Maik Vetter (11), Ihab Darwiche (10) und Florian Treske (9).

KARTENSAMMLER

Drei OFC-Spieler flogen bereits vom Platz. Serkan Firat sah Rot, weil er angeblich den Schiedsrichter beleidigt hatte, wurde dann aber nur für ein Spiel gesperrt. Wegen Gelb-Rot eine Partie pausieren mussten Torwart Daniel Endres und Ihab Darwiche. Eine Gelbsperre gab es noch nicht. Kurz davor steht Benjamin Kirchhoff, der bereits viermal verwarnt wurde.

Quelle: op-online.de