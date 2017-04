Maik Vetter: „Ich hatte einfach Lust auf Fußball“

Offenbach - Zwei Spieler, die nicht getroffen hatten, waren Trainer Oliver Reck nach dem 4:0 der Offenbacher Kickers gegen den FC Homburg dennoch eine besondere Erwähnung wert: Maik Vetter und Robin Scheu. Von Christian Düncher

Maik Vetter kniete auf dem satten Grün des Sparda-Bank-Hessen-Stadions und schlug mehrfach mit der Hand auf den Boden. Was wie Frust aussah, war der Ausdruck unbändiger Freude. Vetter hatte kurz zuvor mit einem Pass auf Serkan Firat den Führungstreffer der Offenbacher Kickers beim wichtigen 4:0 (0:0)-Erfolg vorbereitet und damit seinen Teil dazu beigetragen, dass der OFC seine Torblockade löste. „Nach dem 1:0 ging es richtig los“, sagte der 25-Jährige und gestattete einen Blick in sein Gefühlsleben: „Ich hatte Lust, einfach mal wieder Fußball zu spielen. Und mein letztes Heimspiel lag lange zurück. Das war am 2. Oktober.“ Die Freude darüber, wieder auf dem Platz zu stehen, war Vetter, der beim vorangegangenen 0:0 in Kaiserslautern in der 90. Minute eingewechselt worden war, deutlich anzumerken. Seine Hereinnahme zur Halbzeit war gegen Homburg der entscheidende Faktor. Vetter setzte im Mittelfeld sofort Akzente und leitete gute Angriffe ein. In unserem Online-Voting zum „Spieler des Spiels“ liegt er in Führung – und zwar deutlich.

+ Robin Scheu spielte gegen Homburg mit einer Armschiene. © Hübner Vetter ist Lob eher unangenehm. Er hob nach dem Sieg gegen Homburg die Kollegen hervor: „Respekt an die Jungs. Das war eine Drucksituation, aber man hat es ihnen nicht angemerkt. Sie haben bewiesen, dass sie Männer sind“, sagte er. Für Sead Mehic war Vetter der Matchwinner, obwohl er kein Tor geschossen hatte. „Man sieht wie wichtig er ist, alleine mit seiner Präsenz auf dem Platz und seiner Schnelligkeit“, lobte der OFC-Sportdirektor den Blondschopf. „Wir sind froh, dass er wieder fit ist. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft ihn braucht. Er ist zum richtigen Moment eingewechselt worden. Hoffentlich bleibt er nun bis Saisonende gesund.“

Vetter kam in dieser Spielzeit bislang erst auf 14 Einsätze. Unter anderem hatte er die letzten sechs Spiele vor der Winterpause aufgrund eines Innenbandrisses verpasst und zuletzt vier Partien aufgrund von Knieproblemen lediglich von der Tribüne aus verfolgt. „Ich fühle mich gut und bin schmerzfrei“, sagte er nun nach dem 45-Minuten-Einsatz gegen Homburg. Läuferisch sei er allerdings noch nicht ganz auf dem gewohnten Level.

Trainer Oliver Reck betonte nach dem 4:0-Sieg, wie wichtig es sei, „dass Maik Vetter und Robin Scheu wieder den Anschluss kriegen. Wir brauchen nämlich jeden Spieler“. Scheu hatte – ebenfalls nach Verletzungspause – ein 29-minütiges Comeback gegeben und dafür vorher einen Baumarkt aufgesucht. „Ich bin am Samstag extra noch mal zu Obi gefahren“, berichtete der Mittelfeldspieler. Grund: Um nach dem Oberarmbruch spielen zu können, hatte er eine Carbonschiene anfertigen lassen. Als Scheu diese im Training präsentierte, äußerten einige Kollegen Zweifel, ob der Schiedsrichter sein Okay geben würde. Also fuhr Scheu in den Baumarkt, um auf Nummer sicher zu gehen. „Ich habe die Schiene noch ein bisschen gepolstert“, sagte der 22-Jährige. Der Schiedsrichter gab jedenfalls sein Okay – und die Kollegen trugen ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass Scheu zum Comeback kam. „Ich bin froh, dass wir so hoch geführt haben, dass der Trainer mich ins Spiel werfen konnte“, sagte der Offensivspieler.

