„Mainz kann ein Vorbild für uns sein“

Erfolgreiche Zweitligazeiten in Offenbach. Im September 2007 bejubelten die damals 22-jährigen Daniel Endres und Niko Bungert (Mitte) mit (von links) Thorsten Judt, Oualid Mokhtari, Denis Epstein, Martin Hysky, Adebowale Ogungbure, Sidney und Stephan Sieger einen Sieg gegen Erzgebirge Aue. - Foto: Hübner

Offenbach - Das letzte Pflichtspiel zwischen Kickers Offenbach und dem FSV Mainz 05 ist eine gefühlte Ewigkeit her. 2008 spielten beide Klubs gemeinsam in der 2. Fußball-Bundesliga. Am Saisonende trennten sich die Wege - bis heute. Von Jörg Moll

Da tritt der Bundesligist zur Einweihung des neuen Rasenplatzes am Wiener Ring beim Regionalligisten aus Offenbach an (18. 30 Uhr). Für FSV-Kapitän Niko Bungert ist es eine Rückkehr zu den Anfängen seiner Karriere.

Daniel Steuernagel freut sich auf die Partie gegen die Rheinhessen. „Das ist ein toller Gegner für die Einweihung unseres neuen Platzes“, meinte der Offenbacher Trainer und fügte mit Blick auf die „attraktive Spielweise“ des Bundesligisten hinzu: „Mainz kann für uns in gewisser Weise als Vorbild dienen.“

Der Bundesligist hatte sich zuletzt mit zwei Siegen in Folge (2:1 gegen Bremen, 3:1 in Freiburg) auf Platz neun in der Tabelle vorgeschoben. Welche Spieler aus dem Profikader die Fahrt nach Offenbach antreten, ist offen. Klar ist, dass zwölf Mainzer Profis mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Darunter die Shootingstars Jean-Philippe Gbamin (Elfenbeinküste), Jean-Philippe Mateta und Moussa Niakhaté (beide U21 Frankreich). Auch die aus gemeinsamen Duellen mit der zweiten Mannschaft des FSV bestens bekannten Finn Dahmen (Tor) und Ahmet Gürleyen (Abwehr/beide U20 Deutschland) stehen Trainer Sandro Schwarz nicht zur Verfügung.

Dafür dürfte sich Niko Bungert auf ein Wiedersehen mit dem alten Klub freuen. Der Abwehrspieler war 2006 vom FC Schalke 04 zum damaligen Zweitligisten Kickers Offenbach gekommen, wo er sich auf der rechten Außenbahn erst in die deutsche U21-Auswahl und dann in die Notizblöcke der Mainzer Scouts spielte. Nach dem bitteren Abstieg der Kickers wechselte er 2008 nach Mainz. Dort entwickelte er sich zum gestandenen Bundesligaspieler (161 Einsätze). Die Kapitänsrolle unterstreicht seinen Stellenwert nach zehn Jahren beim FSV. In dieser Saison kämpfte sich Bungert nach einigen verletzungsbedingten Zwangspausen zurück in den Kader, kam bislang zweimal zum Einsatz. Die einzigen noch bei den Kickers aktiven Kollegen aus jener Zeit sind Daniel Endres und der schon damals als Torwarttrainer fungierende René Keffel.

Trainer Daniel Steuernagel wird die Partie heute Abend auch dazu nutzen, seinem kompletten Kader Spielpraxis zu gewähren. „Wir wollen die eingeübten Dinge auf diesem Niveau testen und verfestigen“, erklärt er. Bis auf Varol Akgöz, der sich gestern krank meldete, sowie dem angeschlagenen Maik Vetter stehen ihm alle Akteure des Kaders zur Verfügung. Auch Angreifer Florian Treske, der nach seinem Zehenbruch wieder im Training ist, will Steuernagel Spielpraxis gewähren. Auch die in dieser Saison in Pflichtspielen noch gar nicht berücksichtigten Semih Sentürk, Gerrit Gohlke und Bilal Zabadne könnten wieder einmal zum Einsatz kommen.

OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori rechnet heute Abend mit einem ordentlichen Besuch am Wiener Ring, obwohl zeitgleich die deutsche U21-Auswahl ein öffentliches Training im Stadion absolviert. „Zwischen 500 und 1000 Zuschauer“ erwartet er rund um den neuen Naturrasen des Sana-Sportparks am Wiener Ring, Immerhin gehen nach einer lange zurückliegenden Vereinbarung alle Einnahmen komplett an Kickers Offenbach.

Quelle: op-online.de