„Man muss das Tor wie seine Familie verteidigen“

Offenbach – Steven Kessler fasste den Grund für die erste Niederlage unter seiner Leitung mit einem Satz zusammen. „Wir haben das Spiel über die Standards verloren“, sagte der Trainer der Offenbacher Kickers nach dem bitteren 1:3 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 II.

Es dauerte zwar 57 Minuten bis zum ersten Eckball der Gäste (der OFC hatte zu diesem Zeitpunkt schon acht gehabt), aber der wurde sofort gefährlich. Michael Akoto zog aus 14 Metern ab, OFC-Torwart Dominik Draband parierte stark, war jedoch Sekunden später geschlagen, als der Ball nach der nächsten Ecke in das kurze Eck verlängert wurde – 1:1. Zehn Minuten später die Gästeführung, wieder nach einem Standard. Freistoß, Kopfball Akoto, für den sich niemand zuständig fühlte – 1:2.

„Zwei Gegentreffer durch Standards – das darf nicht passieren“, gab Stürmer Moritz Reinhard zu. Draband ergänzte: „In der zweiten Hälfte war Mainz nur durch Standards gefährlich.“ Besonders ärgerlich: Bereits in der Woche zuvor hatte der Torhüter beim 2:2 in Walldorf ein Gegentor per Kopf nach einem Eckball hinnehmen müssen.

„Wenn man in zwei Spielen drei Tore durch Standards kassiert, muss man schauen, was schief gelaufen ist“, forderte Draband, der beim ersten Gegentreffer unglücklich aussah, sich aber verteidigte: „Eigentlich sollten zwei Spieler kurz stehen.“ Stürmer Moritz Hartmann kam zu spät gegen Simon Brandstetter, der Ball rutschte zwischen Draband und Pfosten ins Tor. Nach Akotos Treffer zum 1:2 sahen sich dann Hartmann und Innenverteidiger Gerrit Gohlke schulterzuckend an.

„Bei Raumdeckung muss man – überzogen gesagt – das Tor wie seine Familie verteidigen“, sagte Kapitän Richard Weil und stellte ernüchtert fest: „Wir haben zweimal gepennt.“ Dabei hatte der OFC nach der Partie in Walldorf extra etwas umgestellt, wollte mehr Mann gegen Mann verteidigen, so Mittelfeldspieler Luigi Campagna. Sein Fazit: „Es hat trotzdem nicht geklappt. Wir lassen leider seit zwei Spielen das vermissen, was zu Beginn der Saison eigentlich eine unserer Stärken war.“ Nämlich das Verteidigen gegnerischer Standards. Kessler will dem mit intensivem Training begegnen: „Wir müssen weiter daran arbeiten.“ cd

Quelle: op-online.de