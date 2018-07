Mannschaftsfeier statt Sportstudio: Hermann Nuber ist populärster Fußballer des OFC

Offenbach - Was Uwe Seeler für den Hamburger SV, Franz Beckenbauer für Bayern München oder Wolfgang Overath für den 1. FC Köln war, ist Hermann Nuber für Kickers Offenbach. Von Jörg Moll

Der „eiserne Hermann“ ist bis heute das größte Fußball-Idol, das der Bieberer Berg je gesehen hat. Nuber war das, was man so selten findet: ein Fußballer mit Herz, Ecken und Kanten. Es ist eine jener Geschichten, die Hermann Nuber wohl besser nicht charakterisieren könnten: Als der OFC 1968 in der Knochenmühle Aufstiegsrunde endlich die so herbeigesehnte Bundesliga erreicht hatte, wollte ihn das ZDF ins „Aktuelle Sportstudio“ einladen. Doch Nuber, Kapitän und unumstrittener Star der Kickers, lehnte ab. Begründung: Er wolle jetzt bei der Mannschaft sein und mit ihr feiern.

„Die Kameradschaft war herausragend, das hat einfach gepasst“, erinnert sich der 82-Jährige noch heute gerne an den ersten Aufstieg. „Wir hatten viel Spaß, waren ein verschworener Haufen. Es war eine große Genugtuung nach der Nichtberücksichtigung 1963.“ Der „Haudegen“ hatte dazu von 1963 bis 1968 168 Regionalligaspiele mit 57 Toren und 22 Aufstiegsspiele mit sechs Toren benötigt. Nuber war mit 32 Jahren der Leitwolf im Team, ein Star ohne Allüren. „Er war nicht immer der beste Fußballer, aber er war die prägende Figur auf dem Platz“, charakterisiert ihn Erich Müller, damals als Sportredakteur der Offenbach-Post hautnah dran am OFC: „Auf dem Platz hat es gefunkt, wenn Nuber in der Nähe war. Er hat einiges einstecken müssen, aber um einiges mehr ausgeteilt.“

Doch nicht nur seine kompromisslose und höchst effektive Art, Fußball zu spielen, machten Nuber so besonders. „Es war seine unglaubliche Volksnähe, die ihn so beliebt machte“, erinnert sich Müller: „Wenn er als Bundespräsident kandidiert hätte, wäre er wohl auch gewählt worden.“ Dazu trugen auch legendäre Montage in der Nuber’schen „Worschtküch“ bei. Fußballprominente waren jahrelang Stammgäste, längst nicht nur vom OFC. Auch Größen der Frankfurter Eintracht, des FSV - und Journalisten - waren in der Feldstraße gern gesehen. „Man erzählte sich bei Fleischwurst und Bier, was am Wochenende los war“, erinnert sich Müller, der auch oft zu Gast war.

Auf dem Platz stand Nuber für prägende Momente wie kein Zweiter. Exemplarisch dafür sein Tor zum 1:1 gegen den schärfsten Rivalen in der Aufstiegsrunde, Bayer Leverkusen. „Ein wichtiges Tor“, erinnert er sich noch heute. In der 72. Minute glich er Peter Rübenachs Führung aus. Gerd Becker traf in der 90. Minute zum 2:1. „Das war die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen“, sagt Nuber.

Der „eiserne Hermann“ war auch in der ersten Bundesliga-Saison die wichtigste Figur. Den Abstieg verhindern konnte er nicht. „Die Kickers konnten finanziell nicht mithalten“, meint er: „Uns haben Verstärkungen gefehlt, die uns in der Breite stärker gemacht hätten.“ Doch auch ohne Happy End blieb die erste Saison im Oberhaus prägend. „Als wir 2:1 gegen den Meister 1. FC Nürnberg gewonnen haben, hat der Berg gebebt“, erzählt Nuber: „Höhepunkte waren auch Spiele unter dem neuen Flutlicht.“

Kurz vor dem Pokalsieg 1970 beendete Nuber seine Karriere. Dem Verein blieb er ein Leben lang treu. Als Trainer im Nachwuchsbereich brachte er Nationalspieler wie Rudi Völler, Uwe Bein oder Oliver Reck groß raus. 1983/84 kehrte er als Interimscoach nochmals in die Bundesliga zurück. Nach einem 0:9 gegen Bayern München löste er Lothar Buchmann ab. Den Abstieg konnte er nicht mehr verhindern. „Es hatte wie so oft beim OFC einfach etwas gefehlt“, erinnert sich Nuber. Sein Denkmal, das seit seinem 60. Geburtstag am 10. Oktober 1995 am Stadion steht, hatte er sich zu diesem Zeitpunkt längst verdient.

