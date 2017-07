Mehr Geld für Live-Übertragungen

Offenbach - Selten hat eine Managertagung der Fußball-Regionalliga Südwest so viel Brisanz erzeugt wie am heutigen Dienstag. Auf der Agenda stehen nicht nur die Testspiele gegen Chinas U20-Auswahl. Von Jörg Moll

Christopher Fiori, Geschäftsführer der Offenbacher Kickers, sieht der Managertagung mit großen Erwartungen entgegen. Ronny Zimmermann, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und als Badischer Verbandspräsident auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, wird heute (ab 15 Uhr) in einem Walldorfer Hotel die Details der geplanten Testspiele gegen Chinas U20-Auswahl erläutern. Fiori hat die Signale von Seiten des DFB im Vorfeld mit Interesse wahrgenommen, vor allem die Ankündigung, Vereine mit höheren Kosten bei diesen Spielen gesondert zu unterstützen. Fiori denkt dabei an eine mögliche zusätzliche Stadionmiete für das Testspiel, das am spielfreien Wochenende (3. bis 5. November) ausgetragen werden soll. Nach Informationen unserer Zeitung sind im Mietvertrag mit der Stadionbetreibergesellschaft nur Pflichtspiele enthalten, inoffizielle Testspiele aber nicht.

Ein weiterer spannender Punkt auf der Agenda der Tagung in Walldorf ist der neue TV-Vertrag, der erstmals explizit vorgestellt wird. Sport1 hatte mit den Regionalligen Nord, Südwest, West und Bayern eine neue Vereinbarung bis Juni 2021 geschlossen und das Paket durchaus reißerisch mit der Überschrift „Königsklasse der Amateure“ versehen.

„Ich rechne mit einer Verbesserung für die Vereine“, sagt Fiori zum neuen Vertragswerk. Zum einen soll die Dotierung für die Übertragungsrechte steigen, zum anderen die Verteilung modifiziert werden. Hatten bislang alle beteiligten Klubs die gleiche Prämie erhalten, so sollen künftig jene Sonderzahlungen erhalten, die in Live-Spielen gezeigt werden. „Wir sind ein attraktiver Verein. Ich rechne damit, dass wir diese Saison öfter zu sehen sein werden“, betont Fiori. Die Zahlen belegen seine Einschätzung. Die Partie Kickers Offenbach gegen SV Elversberg (28. März 2016) gehörte mit 470 000 Zuschauern zur Partie mit der zweithöchsten Einschaltquote nach Wormatia Worms - 1. FC Saarbrücken (760 000/29. Februar 2016). Hauptsendetermin soll Montagabend sein. Sport1 zeigt an diesem Donnerstag (18 Uhr) den ersten Auftritt des abgestürzten Traditionsklubs TSV 1860 München in Regionalliga Bayern beim FC Memmingen.

Quelle: op-online.de