Mehr Zeit für Stellungnahme

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben nach Dren Hodja das nächste Eigengewächs bis 2019 an sich gebunden. Mittelfeldspieler Semih Sentürk (19) hat einen Vertrag bis Juni 2019 unterzeichnet.

OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori beantragte im „Fall Mannheim“ gestern eine Fristverlängerung bei der Fußball-Regionalliga Südwest.

„Wir werden die Stellungnahme, zu der uns die Regionalliga aufgefordert hat, akribisch und gründlich aufbereiten“, kündigte Fiori an. Nachdem der Geschäftsführer gemeinsam mit Präsident Helmut Spahn neue Zeugenaussagen und Videomaterial zu den Vorkommnissen auf der Hauptribüne nach dem Abpfiff der Partie bei Waldhof Mannheim gesammelt und ausgewertet hat, wird die Stellungnahme bis spätestens kommenden Dienstag rausgehen. „Und nun richten wir unseren Fokus ganz auf die Partie gegen die SV Elversberg“, betonte Fiori. Am Samstag (14 Uhr) kommt der Tabellenzweite zum Bieberer Berg. Der OFC steht mit 29 Punkten als Tabellen-14. auf einem möglichen Abstiegsplatz und damit unter Zugzwang. Es sind wegweisende Tage für die Kickers: Am kommenden Dienstag wird über den Neun-Punkte-Abzug verhandelt, am Mittwoch (19 Uhr) steht das Kellerduell beim 1. FC Kaiserslautern II auf dem Programm.

„Der OFC ist einfach mein Verein, ich würde gerne bleiben“, hatte Semih Sentürk jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Seine Hoffnungen auf einen neuen Vertrag haben sich gestern erfüllt. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, der gerade an seinem Abitur an den Kaufmännischen Schulen in seiner Heimatstadt Hanau arbeitet, wird bis Juni 2019 beim OFC bleiben. „Ich freue mich über das Vertrauen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können“, sagte Sentürk, der in dieser Saison zu vier Kurzeinsätzen als Einwechselspieler kam. Zuletzt wirkte er beim 2:0 gegen die Stuttgarter Kickers 18 Minuten mit. Sentürks Vertrag gilt ab der Regionalliga. „Wir sind stolz, dass erneut ein Spieler aus unserem Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Wir sind überzeugt, dass wir viel Freude mit Semih haben werden und unterstützen ihn bei seiner weiteren Entwicklung“, sagte Sportdirektor Sead Mehic.

Sentürk ist der neunte Spieler im Kader der Kickers, der einen Vertrag über das Saisonende hinaus besitzt. Kapitän Daniel Endres, Maik Vetter und Hodja stehen ebenfalls bis 2019 unter Vertrag. Die Abwehrspieler Dennis Schulte, Stefano Maier, Aaron Frey und Alexandros Theodosiadis haben gültige Arbeitspapiere bis Sommer 2018.

Fiori kündigte für diese Woche eine weitere Vertragsverlängerung an. Dabei könnte es sich um Marco Rapp handeln. Der Vertrag Mittelfeldspielers endet am 30. Juni 2017. Nach einer Operation am gerissenen Syndesmoseband im rechten Sprunggelenk fällt der 25-Jährige langfristig aus. J jm

Quelle: op-online.de