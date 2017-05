„Es ist mein Anspruch, dass ich vorangehe“

Offenbach - Das letzte Spiel dieser Saison führt Benjamin Kirchhoff in die eigene Vergangenheit, die Zukunft des Verteidigers der Offenbacher Kickers ist hingegen noch ungeklärt. Von Christian Düncher

„Wir sind in Verhandlungen“, sagt Kirchhoff vor der Partie bei seinem Ex-Verein VfB Stuttgart II (Samstag, 14 Uhr): „Es gab ein Angebot des OFC und daraufhin ein Gegenangebot. “.

Der 22 Jahre alte gebürtige Frankfurter würde gerne bleiben („Ich fühle mich wohl“), verspürt aber keinerlei Zeitdruck, wie er betont. Er will nichts überstürzen, nachdem der OFC erst „sehr spät“ auf ihn zugekommen sei. Einer der Gründe für die anfängliche Zurückhaltung der OFC-Verantwortlichen: Kirchhoffs Leistungen waren in der ersten Saisonhälfte wechselhaft.

„Ich war es nicht gewohnt, vor einer solchen Heimkulisse zu spielen, die auch mal kritisch ist, und kam dann in eine leichte Negativspirale“, erklärt Kirchhoff. „Aber in der Rückrunde habe ich mich gesteigert. Ich wusste, dass ich konstanter werden musste, und habe auch davon profitiert, dass wir nach der Winterpause als Team wesentlich stabiler waren.“

Die Zahlen belegen das: In den zwölf Spielen, die die Kickers 2017 absolvierten, kassierten sie nur acht Gegentore. Kirchhoff stand in allen zwölf Spielen in der Startelf, wurde lediglich einmal ausgewechselt. „Wichtig war für mich, möglichst viele Spiele zu machen und mich weiterzuentwickeln. Das ist mir in der zweiten Hälfte der Saison gut gelungen“, meint der Defensivspieler. Dass der OFC bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest bangen musste, empfand er nicht als Belastung: „Ich kenne seit der U19 nur Abstiegskampf. Auch in der Mannschaft habe ich keine Nervosität gespürt. Sofern es sie gab, hat das Publikum uns die letzten Zweifel genommen.“

In der entscheidenden Phase der Saison ging Kirchhoff voran, setzte auch mit seiner Zweikampfführung Zeichen. „Ich habe den Anspruch an mich, dass ich vorangehen will“, betont er. „Generell bin ich ein Spieler, der viel redet und viel helfen will. Ich habe ja schon ein bisschen was erlebt, obwohl ich erst 22 Jahre alt bin.“

Der Bruder der ehemaligen Bundesliga-Profis Jan Kirchhoff (26, AFC Sunderland, unter anderem einst Mainz 05 und Bayern München) spielte mit dem FSV Frankfurt in der U19-Bundesliga und vor dem Wechsel zum OFC drei Jahre mit dem VfB Stuttgart II in der 3. Liga. „Im ersten Jahr habe ich gar nicht gespielt, aber ab dem zweiten Jahr waren die Erfahrungen fast nur positiv“, sagt Kirchhoff, der sogar mit den VfB-Profis im Trainingslager war. „Ich freue mich nun auf das Wiedersehen. Es ist schön, dass beide Verein gerettet sind und wir somit ohne Druck nach Stuttgart fahren.“

Während der Verbleib von Kirchhoff keineswegs unrealistisch ist, steht Alexander Sebald (20) vor dem Abschied. Der Ersatztorwart (14 Spiele, davon sieben zu null), dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, ist sich offenbar mit Austria Lustenau (2. Liga) einig.

