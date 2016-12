Mein Thema des Jahres: Kickers Offenbach Eine ganz besonders leidenschaftliche Beziehung

Von Jochen Koch.

Begeisterung und Verzweiflung liegen bei den Offenbacher Kickers und ihren Fans traditionell ganz, ganz eng beieinander,

Fan der Offenbacher Kickers sein, das ist eine leidenschaftliche Beziehung, die auch viel Leiden schafft. 2016 war für die Kickers und ihre Anhänger ein ganz besonderes Jahr. Auf dem Spielfeld viertklassig, aber auf den Rängen erstklassig

Die Fans sind das Kapital

und die Identität dieses Vereins. Und zwar in einem Maße, wie es in der Regionalliga einzigartig ist, und auch in den höheren Spielklassen nur ganz, ganz selten zu finden ist.

Natürlich gibt es auch rund um die Kickers die typisch Offenbacher „Motz- und Mecker-

Stimmung“. Da wird auch nach Siegen genölt, da will man mehr sehen, als die Mannschaft zu leisten im Stande ist. Da fragt sich der mit dem rot-weißen Virus befallene Offenbacher, ob er wirklich auch noch die vierte oder bald fünfte Saison in der Viertklassigkeit auf den Bieberer Berg pilgern soll. Da zweifelt auch der größte Fan, ob man sich das wirklich noch antun soll, wenn es nach den glorreichen Zeiten in der Bundesliga und 2. Liga jetzt zu einem mühsamen 1:0-Sieg gegen Nöttingen oder Bahlingen reicht.

Aber wenn es darauf ankommt, ist die rot-weiße Liebe stärker als jeder Beziehungsfrust. Die Kickers, das sind in erster Linie die Kickers-Fans. Nur sie haben in den letzten Jahren diesen Verein immer am Leben erhalten. Sie sind aus der 2. Liga mit in die 3. Liga gegangen. Sie haben sich nach der ersten Insolvenz und Zwangsabstieg in die vierte Liga nicht kleinkriegen lassen. Damals, im Sommer 2013, sind die Kickers zum ersten Regionalligaspiel nach Koblenz gereist, und 2000 OFC-Anhänger waren dabei.

Und in diesem Sommer, als der OFC wieder einmal finanziell ruiniert worden war, da war wieder auf den Hauptsponsor, nämlich die Fans, Verlass. Die OFC-Anhänger waren es , die den Pokalsieger von 1970 wieder einmal gerettet haben.

Sie akzeptierten klaglos die um ein Drittel erhöhten Eintrittspreise, um dann bei der Aktion „Alles auf Rot-Weiß“ Tausende von Retterpaketen für jeweils 190,10 Euro zu kaufen. Ohne die damit eingenommenen knapp 300 000 Euro wären die Kickers pleite. Und als Bayern München in alter Verbundenheit (schließlich hat man ein 0:6 gegen Kickers in der Bundesligasiason 1974/75 wettzumachen) zum Retterspiel zugesagt hat, da war natürlich wieder auf die Kickers-Fans Verlass. Innerhalb von wenigen Tagen war das Spiel am 30. August 2017 so gut wie ausverkauft.

Allerorten werden Sportler und Mannschaften des Jahres ausgezeichnet. In Offenbach haben sich 2016 die Kickers-Fans einen Ehrenpreis verdient.

