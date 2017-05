Offenbach - Er verlässt die Offenbacher Kickers mit einer starken Bilanz, aber auch mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch. „Dass man mit Leuten, die jahrelang als Spieler und Trainer für den OFC tätig waren, so umgeht, ist für mich eine Riesenenttäuschung.

Meine Arbeit wurde mit Füßen getreten“, sagt Zaki Tammaoui, der ehemalige U19-Trainer der Kickers. Sein Ärger richtet sich vor allem gegen Sead Mehic, OFC-Sportdirektor und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Der Hauptvorwurf: Man sei nicht ehrlich zu ihm gewesen.

Tammaoui, der aus der OFC-Jugend stammt und 2003/04 für die Kickers siebenmal in der Regionalliga zum Einsatz kam, trainierte die U16 und die inzwischen abgemeldete U21. In der Winterpause wurde er nach dem Abgang Stefan Hasslers interimsweise vom Co- zum Cheftrainer der U19 befördert - mit der Aussicht, das Amt fest zu übernehmen. „Es gab im Dezember ein Gespräch mit Sead Mehic. Ich hätte auch als Co-Trainer weitergemacht, aber er wollte mich als langfristige Lösung. Über die Modalitäten sollte später gesprochen werden“, so Tammaoui. Seine Premiere als Chefcoach feierte er im Januar bei der Hallenstadtmeisterschaft, für die Mehic eine Mischung aus erster Mannschaft und U19 angekündigt hatte. Doch Unterstützung aus dem Profi-Kader gab es nicht. Die U19 verlor dennoch nur eine Partie (0:6 gegen den späteren Stadtmeister VfB Offenbach), doch vier Punkte aus drei Spielen reichten nicht, um die Vorrunde zu überstehen. „Es hieß, wir hätten den OFC blamiert“, berichtet der 38-Jährige. „Plötzlich wollte man mich erst länger sehen, um meine Arbeit zu beurteilen. Da hatte ich schon ein komisches Gefühl.“ Auch Jugendleiter Jörg Wagner habe sich plötzlich bei den Vertragsgesprächen eingemischt.

Für die U19 lief es in der Folgezeit zwar laut Tammaoui „nicht nur gut, sondern perfekt“ (von 13 Spielen wurde nur der Test gegen die eigenen Profis verloren), außer mit Profi-Trainer Oliver Reck („Zu ihm hatte ich ein gutes Verhältnis“) habe es aber keinen sportlichen Austausch gegeben. Mehic sei nur einmal da gewesen: eine Halbzeit gegen Waldgirmes. „An dem Tag hat die U17 gegen den FC Bayern gespielt, da waren auf einmal alle da.“

Tammaoui hatte daher das Gefühl, dass man sich längst gegen ihn entschieden hatte: „Es war ein Abschied auf Raten. Man hat nur auf Zeit gespielt und mich hingehalten.“ Ein für Anfang März geplantes Treffen fand nicht statt. Ihm wurden stattdessen Vorwürfe gemacht, die er nicht nachvollziehen kann. Unter anderem habe er sich dafür rechtfertigen müssen, den deutschen U18-Nationaltrainer Meikel Schönweitz (berief später Dominik Crljenec in den erweiterten Kader) eingeladen zu haben.

„Man hatte keine Argumente“, sagt Tammaoui mit Blick auf ein Treffen Anfang April. „Plötzlich hieß es, man suche einen Trainer, der auch Pädagoge sei. Spätestens da war das Vertrauen weg. Und da ich nicht der Typ bin, der anderen etwas vorspielen kann, habe ich um sofortige Auflösung des Vertrages gebeten.“ Der Abschied fiel Tammaoui schwer. „Für den OFC zu arbeiten, war für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe dieser Aufgabe einiges untergeordnet, meine beiden Kinder nur morgens gesehen.“ Nun hat er mehr Zeit - und ein reines Gewissen. „Ich kann ohne Probleme in den Spiegel sehen, andere können das glaube ich nicht.“

Quelle: op-online.de