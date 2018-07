Meister geschlagen, aber abgestiegen

Offenbach - Die Premierensaison in der Fußball-Bundesliga begann für die Offenbacher Kickers mit einem Paukenschlag und endete nach zwischenzeitlichem Stimmungshoch in Tristesse. Noch vor dem 31. Von Jörg Moll

Spieltag schienen die Kickers im Kampf um den Klassenerhalt gute Karten zu haben. Doch drei Niederlagen in Folge bedeuteten nach 34 Spieltagen Platz 18 und den sofortigen Wiederabstieg.

Mit neuem Trainer - Paul Oßwald kehrte zehn Jahre nach seinem Abschied zum OFC zurück - und fünf neuen Spielern starteten die Kickers in das Abenteuer Bundesliga. Vom FC Bayern München kamen in Dieter Koulmann, Hans Nowak und Peter Werner gleich drei Akteure an den Bieberer Berg. Vom VfB Heringen stieß Heinz Schönberger hinzu, aus Österreich Helmut Siber (Wacker Innsbruck), aus dem eigenen Nachwuchs rückte der aus Neuenhaßlau stammende Rudolf Koch auf, der gleich im ersten Heimspiel Geschichte schrieb. Der 17-Jährige erzielte das Siegtor gegen Meister 1. FC Nürnberg. „Das war der Unterschied zu Mannschaften wie dem 1. FC Köln, der gefühlt nur mit Nationalspielern spielte, und uns: Wir kamen mit einem 17-Jährigen“, erklärte Hermann Nuber das Missverhältnis zwischen Aufsteiger und Etablierten noch 50 Jahre später: „Wir konnten oft mithalten, aber am Ende hat ein bisschen was gefehlt.“

Ein Überblick über die wichtigsten Spiele der Saison:

24. August 1968:

Kickers Offenbach - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:0). Das erste Bundesligaheimspiel der Historie - und dann gleich gegen den Deutschen Meister. Vor 33000 Zuschauern geriet die Premiere zum Fest. Zugang Heinz Schönberger hatte das 1:0 erzielt (5.), nach dem Ausgleich durch Küppers (76.) traf Koch zum 2:1 (83.). „Da bebte der Berg“, erinnert sich Kapitän Hermann Nuber. „Das war der Sieg des Jahres“, titelte unsere Zeitung.

20. September 1968:

Kickers Offenbach - TSV 1860 München 2:3 (0:1). Die Kickers spielen erstmals unter dem neuen Flutlicht. „Die hellste Anlage des Kontinents“, meinte OFC-Präsident Horst-Gregorio Canellas vollmundig. Und gegen 1860 München entwickelte sich ein Spiel, in der die noch heute gerühmte Flutlichtatmosphäre am Bieberer Berg vermutlich ihren Ursprung hatte. 33 000 Fans sahen nach dem 0:2-Rückstand durch Fischer (16.) und Zeiser (60.) eine Kickers-Aufholjagd, die Hermann Nuber (87.) und Roland Weida (88.) scheinbar gekrönt hatten. Doch die Sechziger, mit Torwartlegende Petar Radenkovic und dem späteren Schalker Nationalstürmer Klaus Fischer, schlugen in der Schlussminute durch Schütz glücklich zurück.

26. Oktober 1968:

Kickers Offenbach - Eintracht Frankfurt 4:2 (1:1). Derbyfieber am Bieberer Berg: Die Kickers, nach elf Spieltagen Schlusslicht der Liga, gingen durch Roland Weida in Führung (31.), Friedel Lutz glich prompt aus (34.). Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Hermann Nuber (51.) und die beiden Österreicher Janos Kondert (60.) und Helmut Siber (72.) ließen den Kickers-Anhang beim 4:1-Zwischenstand jubeln. Lutz’ zweiter Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. Die Kickers hatten den großen Rivalen durch den Sieg mit in den Abstiegsstrudel gezogen, blieben aber noch Letzter. „So spielt kein Abstiegskandidat“, titelte unsere Zeitung. Matchwinner war Taktikfuchs Paul Oßwald, der in Ferdinand Heidkamp einen Defensivmann als Mittelstürmer aufgeboten hatte und den 2002 verstorbenen gebürtigen Offenbacher Hans-Jürgen Oehlenschläger und Roland Weida ins Abwehrzentrum gestellt hatte. Das Rückspiel am 29. März 1969 verloren die Kickers 2:3.

7. Dezember 1968:

Kickers Offenbach - Borussia Dortmund 4:3 (0:2). Der Auftakt zu einem fulminanten Zwischenspurt der Kickers. Roland Weida (47., 54.) sowie Dieter Koulmann (56./Handelfmeter, 73./Foulelfmeter) brachten die Kickers vor 16 000 Zuschauern nach 0:2-Rückstand durch Friedrich Lehmann (9.) und den späteren Frankfurter Willi Neuberger (15.) auf die Siegerstraße. Reinhold Wosabs Anschlusstor (84.) blieb folgenlos. Es folgte ein 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, mit dem der OFC erstmals den letzten Platz verließ - und ein 2:2 beim 1. FC Nürnberg..

25. Januar 1969:

Alemannia Aachen - Kickers Offenbach 1:2 (1:2). Der erste Auswärtssieg in der Bundesliga für die Kickers. Helmut Siber (27.) und Egon Schmitt (32.) brachten die Kickers früh in Führung. Rolf Pawellek (38.) erzielte den Aachener Anschluss, der erste Auswärtserfolg wurde aber dennoch eingetütet. Der Lohn: Der OFC kletterte auf Rang 15 (16:24 Punkte), vier Punkte hinter dem Achten aus Aachen - aber mit nur einem Zähler Vorsprung vor dem Letzten Nürnberg.

1. Februar 1969:

Kickers Offenbach - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0). Die Kickers entzauberten den Tabellenzweiten - der mit Stars wie Günter Netzer, Berti Vogts, Herbert Wimmer, Horst Köppel, Herbert Laumen oder den späteren Offenbachern Winfried Schäfer sowie Helmut Kremers enorm stark besetzt war. Das goldene Tor markierte der Dietesheimer Egon Schmitt sechs Minuten vor dem Ende. Ganz Offenbach träumte nach dieser glanzvollen Vorstellung vom Klassenerhalt und grinste sich eins, weil die Eintracht auf den 17. Platz abgerutscht war.

17. Mai 1969:

Kickers Offenbach - VfB Stuttgart 2:1 (1:1). „Das große Spiel des Seppl Weilbächer“, titelte unsere Zeitung nach dem Erfolg gegen das schwäbische Spitzenteam, das durch Bo Larsson (17.) in Führung gegangen war. Weilbächer drehte die Partie mit zwei Treffern (35./67.). Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebte weiter. Die Dramatik aber war nun kaum noch zu überbieten. Die Kickers als Tabellen-14. hatten mit 28:34 Punkten gerade mal einen Zähler Vorsprung vor den Abstiegsplätzen 17 und 18. Platz sieben war allerdings auch nur vier Zähler entfernt.

7. Juni 1969:

Borussia Dortmund - Kickers Offenbach 3:0 (2:0). Dem OFC war kurz vor der Ziellinie die Luft ausgegangen. Nach der dritten Niederlage in Folge - zuvor gab es ein 1:5 bei Meister München und ein 0:3 gegen Bremen - war der Abstieg perfekt. Horst Trimhold (9.), Werner Weist 39.) und Neuberger (52.) trafen für den BVB, der sich mit Lothar Emmerich und Siegfried Held gerade so rettete.

Unmittelbar nach dem Abstieg gab OFC-Kapitän Hermann Nuber sein Karriereende bekannt. Horst-Gregorio Canellas übernahm die Verantwortung für den Abstieg („Wir hatten keine Zeit mehr, nennenswerte Spielerverpflichtungen zu machen“), sprach Trainer Oßwald das Vertrauen aus („Er hat mit Willi Keim aus der Mannschaft das Beste gemacht“) und kündigte den Neuaufbau an. Erste Maßnahme war die Verpflichtung der Kremers-Zwillinge Erwin und Helmut, sowie Horst „Pille“ Gecks (RW Essen), mit denen der OFC 1970 wieder aufstieg.

