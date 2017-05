„Verein, Trainerstab und Zuschauer unterstützen uns sehr“: Serkan Firat, der hier nach seinem 1:0 gegen den FC Homburg jubelnd abdreht, ist in Heimspielen zu besonderen Leistungen fähig. Sieben seiner neun Saisontore erzielte er am Bieberer Berg. - Foto: Hübner

Offenbach - Das Kribbeln ist spürbar bei den Spielern der Offenbacher Kickers. Am Freitagabend (19. 30 Uhr) wird die drittletzte Runde im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest eingeläutet. Von Jörg Moll

Angreifer Serkan Firat, der am Mittwoch 23 Jahre alt wurde, versucht mit der „Drucksituation“ professionell umzugehen.

Gleich in seiner ersten Saison in der Regionalliga ist Serkan Firat durch ein Stahlbad gegangen. „Die mentale Situation ist brutal, du musst einfach immer klar bleiben“, sagt der Wirbelwind in der OFC-Offensive, der mit neun Toren zweitbester Torschütze nach Dren Hodja (10) ist: „Und ich spiele das erste Mal in meiner Karriere gegen den Abstieg.“ Doch der quirlige Techniker mit den starken Standards hat einen Weg gefunden, mit dem Druck umzugehen. „Ich versuche mich stets optimal vorzubereiten, achte auf die Ernährung und viel Schlaf.“

Der 23-Jährige, im Sommer 2016 vom Hessenligisten Viktoria Griesheim gekommen und in allen 33 Partien eingesetzt, ist bereit für den Endspurt. Gerade vor heimischem Publikum ist der Mann mit dem feinen Gefühl im linken Fuß zu besonderen Leistungen fähig. Sieben seiner neun Tore erzielte er am Bieberer Berg. Nur einmal (1:1 gegen Trier) ging der OFC dabei nicht als Sieger vom Platz. „Egal wie, Hauptsache wir treffen“, sagt Firat.

OFC-Trainer Oliver Reck ist sich der besonderen Situation bewusst, bleibt aber betont ruhig. „Mir war von Anfang an klar, dass es nur darum geht, den Abstieg zu verhindern“, sagt er mit Blick auf den Neun-Punkte-Abzug. Doch der 52-Jährige mag nicht mehr zurückschauen, sondern nur noch nach vorne. „Wir können gegen Koblenz einen großen Schritt machen“, meint er mit Blick auf das Flutlichtspiel am Freitag. „Wir freuen uns auf jede Unterstützung“, wirbt er um eine große Kulisse: „Egal, wie viele kommen, der Funke muss vom Platz auf die Tribüne überspringen und zurück.“ Seine Mannschaft werde alles dafür tun, dass der Funke zündet. „Diese Jungs werden alles geben“, spricht Reck seit Wochen voller Hochachtung über sein Team, das unzählige Nackenschläge wegsteckte und auch beim 1:2 in Ulm trotz 90-minütiger Unterzahl nie aufgab. „Das war ein klares Zeichen für alle“, ist Reck überzeugt.

Die Liste der Ausfälle ist auch vor der Partie gegen den starken Aufsteiger aus Koblenz (6. Platz/52 Punkte) nicht klein. Zu den Langzeitausfällen Daniel Endres, Stefano Maier, Marco Rapp und Ko Sawada kommt Dennis Schulte, über dessen Strafmaß nach der Roten Karte noch nicht entschieden wurde. In Angreifer Ihab Darwiche und Antreiber Serkan Göcer sind zwei Leistungsträger angeschlagen. „Wir hoffen, dass sie bis Freitag einsatzbereit sind“, sagte Reck, ohne Details über die Verletzung zu nennen. Leichtes Training absolviert seit zwei Tagen Torwart Alexander Sebald. „Mal sehen, wie sein Sprunggelenk reagiert“, sagte Reck. Sollte Sebald nicht auflaufen können, wird in Levent Vanli Torwart Nummer drei auflaufen und das uneingeschränkte Vertrauen des Trainers genießen. „Levent hat es in Ulm sehr gut gemacht“, sagt Reck.

Quelle: op-online.de