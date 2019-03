„Mit mehr Weisheit wäre ich beim OFC geblieben“

Offenbach – Wenn Christos Figas zu Oberliga-Zeiten mit wehender Mähne auf einem der engen Sportplätze nach vorne stürmte, konnte man manchmal seine Goldketten klimpern hören. Mehr als 25 Jahre ist das inzwischen her.

Die Vorliebe für Schmuck ist geblieben, die Haare sind immer noch lang und bei den Offenbacher Kickers ist er seit dieser Saison auch wieder – als Sponsor.

Christos Figas, wie kam es zur Rückkehr zum OFC?

Ich war bei einigen Vereinen, aber der OFC lag mir immer am Herzen. Ich hatte hier fünf schöne Jahre. Und als wir dann unser Getränk rausgebracht haben, hat es sich angeboten, Sponsor zu werden. Das passt alles.

Wie viele Bekannte haben Sie nach so langer Zeit noch angetroffen?

Mit Torwarttrainer Rene Keffel hatte ich zusammen gespielt. Auch Vizepräsidentin Barbara Klein kannte ich noch. Wir waren eine gute Truppe mit Günter Albert, Stefan Schummer, Michael Hartmann, David Behlil, Radomir Dubovina oder Cesar Tobolik. Zu allen habe ich nicht Kontakt, aber es ist schön, wenn man sich trifft.

Inwiefern hat sich der Fußball seitdem verändert?

Es war eine andere, meines Erachtens schönere Zeit. Man hielt anders zusammen.

Und wie wird man vom Fußballer zum Getränkehersteller?

Ich habe mich immer mit gesunden Wirkstoffen beschäftigt. „Ixdrop“ war eine kleine Eingebung. Wir wollten nicht den 10000. Energydrink rausbringen, sondern einen mit natürlichen Wirkstoffen, der nicht klebrig süß ist und einem Energie gibt, ohne Herzrasen zu verursachen. Bis zur Fertigstellung hat es zweieinhalb Jahre gedauert.

Zu Ihrer Zeit mussten die Oberliga-Meister in die Aufstiegsrunde. In der Regionalliga gibt es nun zum Teil Aufstiegsspiele, in den Bundesligen die Relegation. Was favorisieren Sie?

Ich habe 1993 geflucht, weil wir Meister waren, aber in die Aufstiegsrunde mussten, in der wir gescheitert sind. Ich finde, der Meister muss aufsteigen. Der Zweite sollte gegebenenfalls in die Relegation. Es bringt auch nichts, das jedes Jahr zu ändern.

Sie sind ein halbes Jahr nach dem verpassten Aufstieg zum FSV Frankfurt gewechselt. Ein Fehler?

Es gab damals interne Probleme. Natürlich war auch Frustration dabei. Die Nerven lagen blank. Eine Zusammenarbeit war für mich undenkbar. Heute würde ich mit mehr Weisheit anders reagieren. Ohne diese Entscheidung hätte ich meine Karriere wohl beim OFC beendet.

Das Gespräch führte

Christian Düncher

Quelle: op-online.de