Mit Mottoschal über den Main

Traditioneller Treffpunkt: Auch am Sonntag versammeln sich die Fans der Offenbacher Kickers wieder am „MTW“ (10.30 Uhr) nahe der Kaiserlei-Brücke, um gemeinsam zum Stadion am Bornheimer Hang in Frankfurt zu marschieren. Foto: hübner

Offenbach – Es ist zwar nur das „kleine Mainderby“, aber der Stellenwert ist auf beiden Seiten alles andere als gering. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Vor allem die Fans der Offenbacher Kickers sind vor dem Nachbarduell der Fußball-Regionalliga Südwest beim FSV Frankfurt (Sonntag, 14 Uhr) besonders motiviert und wollen dabei helfen, diesmal „die drei Punkte auf die richtige Seite des Mains zu holen“, wie es im Text zu einem Video heißt, das seit ein paar Tagen im Internet die Runde macht. Der Titel: „Wir marschieren über den Main“. Das Ziel: Die Bewegtbilder sollen der „Einstimmung“ auf die Partie am Bornheimer Hang dienen.

Der Treffpunkt für den Fanmarsch nach Frankfurt ist traditionell vor dem „MTW“ am Main – diesmal um 10.30 Uhr. Dort werden vom Fanbündnis „Szene Offenbach“ extra für das Spiel entworfene Mottoschals verkauft. Der Erlös soll dabei helfen, im kommenden Jahr anlässlich des 50. Jubiläums des DFB-Pokalsieges der Kickers „einige Aktionen“ durchzuführen. Es soll unter anderem eine Choreografie geben.

Gegen 11 Uhr geht es dann zu Fuß über die Kaiserlei-Brücke bis zum Stadion am Bornheimer Hang. „Ich habe mir die Videos vom letzten Fanmarsch nach Frankfurt angesehen, das ist etwas ganz Besonderes, was man so nicht häufig findet“, zeigt sich OFC-Linksaußen Manolo Rodas begeistert. Der Zugang spielte zu Beginn seiner Karriere beim SC Freinburg II oft nur vor ein paar hundert Zuschauern. Zuletzt erlebte er beim FSV Zwickau einige Ost-Derbys, aber die Entfernung waren da deutlich größer.

Während der Offenbacher Fanmarsch nach Frankfurt in den vergangenen zwei Jahren ohne größere Vorfälle vonstatten ging, zeigten sich die Anhänger beider Klubs im Stadion keineswegs von ihrer besten Seite. Im März 2018 wurde in beiden Fanblöcken Pyrotechnik gezündet. OFC-Anhänger warfen zudem Gegenstände aufs Spielfeld, unter anderem eine Mayonnaiseflasche aus Plastik. Der OFC gewann 3:1. Das hielt einige Chaoten aber nicht davon ab, Toiletten zu verstören.

Im März 2019 wurden in der Nacht vor dem Derby am Bornheimer Hang die „Offenbach Hills“ beschmiert, wobei die Farbwahl auf Fans des FSV schließen ließ. Diese bekannten sich während der Partie indirekt dazu: „Die OF-Hills sind schwarz und blau“, stand auf einem Banner. Die OFC-Fans reagierten verbal: „Ihr habt gesprüht, ihr kriegt aufs Maul!“ Taten gab’s nicht. Der Frust über die 0:2-Pleite war wohl zu groß. Es sei nach der Partie alles moderat abgelaufen, hieß es. Hoffentlich auch am Sonntag.

Quelle: op-online.de