Müde Kickers siegen mit Mühe 2:0

Offenbach – Die Seitenwahl wurde zum Familienduell: Im „Ablösespiel“ bei seinem Ex-Club SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach durfte Winterzugang Moritz Reinhard die Offenbacher Kickers als Kapitän auf das Feld führen. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Beim Gegner aus der Gruppenliga Fulda trug derweil sein Bruder Jens die Binde am Arm und ließ Moritz, der nur bis zur Pause zum Einsatz kam, auf dessen Lieblingstor spielen. Es dauerte keine Viertelstunde, bis der Angreifer des Regionalligisten an alter Wirkungsstätte zum 1:0 für den Favoriten traf (14. ).

Wie am Tag zuvor bei seinem späten Ausgleichstor gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (1:1) hatte Reinhard goldrichtig gestanden und abgestaubt. Eine Viertelstunde vor dem Ende traf noch Manolo Rodas, der später Pech bei einem Lattentreffer hatte, für die Kickers, die mit dem 2:0 (1:0) zwar die Pflichtaufgabe erfüllten, aber einige Mühe mit dem drei Ligen tiefer spielenden Gegner hatten. Allerdings: Es war der zweite Test innerhalb von 22 Stunden. Der OFC hatte zudem kurz vor der Partie eine Laufeinheit in der Rhön absolviert. Ein weiteres Problem war der Platz. Kevin Pezzoni knickte um, musste ausgewechselt werden.

„Er ist in ein Loch getreten“, berichtete Trainer Daniel Steuernagel, der den Platz als „sehr speziell“ bezeichnete. „Er hatte in der Diagonale ein Gefälle von sechs Metern. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Die Jungs waren insgesamt müde. Die, die eingewechselt wurden, sind die Runde, bei der es ganz schön hoch geht, vorher sogar zweimal gelaufen. Da können wir in der Vorbereitung jedoch keine Rücksicht nehmen.“

Steuernagel ist zuversichtlich, dass Pezzoni nicht länger ausfällt. Das gilt auch für Gerrit Gohlke (Schlag auf den Oberschenkel). Die Zugänge Bastian Kurz und Nejmeddin Daghfous holen heute ihren Laktattest nach. Talent Leonidias Tiliudis steht nach auskurierten Schambeinproblemen vor dem Einstieg in das Mannschaftstraining.

Dass Reinhard auch in der Punktrunde der Kapitän sein wird, gilt als unwahrscheinlich. „Es gibt ein paar Spieler, die die Binde tragen könnten“, betonte Lucas Albrecht. In der zweiten Hälfte des Tests gegen den SV Wehen Wiesbaden war er es selbst. Er hat jedoch „einen anderen Spieler im Kopf, den man sich wünschen würde. Den hat man in der ersten Hälfte gesehen“. In der war Maik Vetter Kapitän, der der dienstälteste OFC-Profi (seit 2014 dabei) und zudem ein Vorbild in Sachen Kampf und Einsatz ist. Er trug auch am Samstag nach der Pause die Binde. Steuernagel kündigte an, dass die Entscheidung in der Woche vor dem ersten Punktspiel fallen wird.

OFC: Seidel – Lemmer (61. Schikora), Albrecht (46. Gohlke), Lovric (46. Pezzoni), Scheffler (61. Marcos) – Ikpide (46. Campagna), Garic (61. Weil) – Pyysalo (46. Vetter), Hecht-Zirpel (61. Shala), Sawada (46. Rodas) – Reinhard (46. Hirst)

Zuschauer: 500 - Tore: 0:1 Reinhard (14.), 0:2 Rodas (75.)

Quelle: op-online.de