Muskelkater macht stolz

In fachgerechter Kleidung grundierten die OFC-Fans die 120 x 4 Meter große Fläche der Waldemar-Klein-Tribüne. Anschließend erhielt die Wand einen rot-weiß-roten Anstrich als Untergrund für das Wandgemälde, das ab Oktober der Offenbacher Künstler Marcus Dörr („artmos4“) erstellt. - Foto: p

Offenbach - Muskelkater ist ein Andenken an eine Aktion, die fünf Tage lang insgesamt 90 OFC-Fans ins Schwitzen gebracht hat.

Gemeinsam mit Verwaltungsratsmitglied Volker Goll bereiteten die Anhänger des Fußball-Regionalligisten die Wand hinter der Waldemar-Klein-Tribüne für die Gestaltung des großen Wandbildes mit Szenen aus der Vereinsgeschichte vor. Das Gemälde wird der Offenbacher Graffiti-Künstler Marcus Dörr („artmos4“) ab Oktober erstellen. An den Kosten von rund 35 000 Euro beteiligten sich viele Fans mit Spenden, aber auch Gönner und Sponsoren, darunter die Mediengruppe Offenbach-Post. Rund 5000 Euro wurden durch die Eigenleistungen der Fans eingespart, 15 000 waren von der Initiative „Rettet die Flutlichtmasten“ über. „Jetzt fehlen noch 4500 Euro“, erklärt Goll. „Ich bin „absolut zuversichtlich, dass wir diese Summe bis Oktober zusammenhaben. “.

Stolz war Goll auch über die Beteiligung an den Vorbereitungen. Insgesamt kamen mit vorbereitenden Arbeiten, Wareneinkauf und Terminorganisation, beispielsweise mit der Stadt und der Stadionbetreibergesellschaft SBB, 780 Arbeitsstunden zusammen, rechnete der Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Stadionbau hoch.

Vom vergangenen Freitag bis Montag waren die OFC-Anhänger zunächst mit Dampfstrahlen beschäftigt. Die 120x4 Meter große Fläche musste vor der Grundierung erst gereinigt werden. „Weil das Dampfstrahlen so einen Spaß machte, hat uns der Ehrgeiz gepackt“, berichtete Goll: „Da haben wir gleich noch die gesamte Gegengerade gereinigt.“ Tags darauf traten die freiwilligen Helfer mit vielen Rollen und Pinseln, aber nur einem Gerüst an die Betonfläche. Zweimal Grundieren stand auf dem Programm. „Das Rosa sah schon etwas kurios aus“, berichtete Goll lachend. Dann aber erhielt die Wand die richtige Bemalung in Rot, Weiß und Rot. „Weil die Wand mehr Farbe schluckte, als wir eingeplant hatten, mussten wir nochmal nachkaufen“, erklärte Goll. Gemeinsam mit der SBB abgestimmt worden war im Vorfeld, welche zugelassenen Farben verwendet werden durften.

„Alles in allem war das eine sehr gute Aktion, an der viele OFC-Fans, die vorwiegend auf der Gegengerade stehen, beteiligt waren“, sagte Volker Goll, der sich auch als Grillmeister für die fleißigen Maler betätigte: „Das gemeinsame Arbeiten hat alle noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt.“

Nun aber freuen sich die OFC-Fans erstmal auf den Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Südwest. Der eine oder andere wird sich beim ersten Heimspiel am Freitag, 4. August (19.30 Uhr) gegen den TSV Steinbach beim Blick zurück auf die Wand hinter ihm sicher an den Muskelkater erinnern, der ihn nach jener bemerkenswerten Fanaktion plagte. - jm

Quelle: op-online.de