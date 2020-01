Nach „Freunden“ hilft auch ein „Bündnis“

Offenbach – Soll- und Ist-Zustand klaffen bei den Offenbacher Kickers diese Saison nicht nur in sportlicher Hinsicht auseinander. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Auch beim Blick auf den Kader des mit großen Ambitionen gestarteten, aber nur auf Rang zehn liegenden Fußball-Regionalligisten zeigt sich eine Diskrepanz. Thomas Sobotzik, Geschäftsführer des OFC, nennt ein 21 Feldspieler umfassendes Aufgebot „sinnvoll“, tatsächlich stehen aktuell aber 26 unter Vertrag. Der Grund: Die Kickers haben bisher in der Winterpause fünf Spieler verpflichtet, von den sechs aussortierten konnte aber in Kevin Ikpide (SGV Freiberg) erst einer von der Gehaltsliste gestrichen werden. Da stellt sich die Frage, wie das auf Dauer finanziert werden soll.

Der Wechsel des Trainerteams um Chefcoach Daniel Steuernagel und die Beurlaubung von Sportdirektor Sead Mehic Mitte September 2019 seien so vor der Saison „nicht geplant“ gewesen, gibt Joachim Wagner, Präsident der Kickers, zu: „Es war jedoch auch nicht geplant, dass wir in der Tabelle so weit unten stehen.“ Auch um den Worst Case, also den Abstieg, zu verhindern, habe man dem Wunsch der Sportlichen Leitung entsprochen, bereits in der Winterpause einen gewissen Umbruch zu vollziehen. Der Plan sei freilich, die Kosten für die Neuen dadurch zu kompensieren, dass man die Aussortierten tatsächlich abgibt, auch wenn das im Winter schwieriger sei. Andererseits könne man nicht erst warten, wer geht, bevor man jemanden holt. Zumal sich das Team schon für kommende Saison einspielen soll.

„Natürlich müsse man das alles finanziell „schultern“, so der Präsident. Und zwar in einer Weise, die es einem erlaube, nachts ruhig zu schlafen. Zwar sei die „Kickers-Freunde GmbH & Co. KG“, die den aktuellen Dreijahresplan finanziert und an der auch Wagner beteiligt ist, am Wachsen. „Wir haben jedoch auch nicht endlos viele Mittel“, stellt der OFC-Boss klar: „Wir müssen da auch kämpfen. Aber wir haben die Aufgabe angenommen, also machen wir das auch.“

Der Plan von Wagner und Co.: Durch eine „strategische Partnerschaft“ soll die finanzielle Basis der für den Profi-Bereich zuständigen Kickers GmbH gestärkt werden. Die Mitglieder des Vereins sollen über den Vorschlag am 3. Februar bei der Jahreshauptversammlung (19 Uhr, VIP-Raum des Stadions) abstimmen. Zu Details wollte sich Wagner nicht äußern, zumal das Thema „sehr komplex“ sei. Bei einer Infoveranstaltung für Mitglieder („Sie sind privilegiert und haben ein Recht, informiert zu werden“) hatte er unter der Woche rund 30 Minuten die Strategie erklärt.

Insgesamt soll es drei strategische Änderungen geben. Nach Informationen unserer Zeitung ist geplant, dass neben der „Kickers-Freunde GmbH & Co. KG“ eine weitere Gesellschaft namens „Kickers-Bündnis GmbH“ Anteile an der OFC GmbH erwirbt. Wagner wollte das nicht bestätigen, er sagte nur: „Man braucht Leute mit Kickers-Herz und langem Atem.“

Aktuell könnte der OFC mit Blick auf die 50+1-Regel nur noch 14,7 Prozent Anteile verkaufen. 51 Prozent hält der Verein, 10,7 die Sparda-Bank Hessen und 24,5 Dr. Frank Ruhl. Der ehemalige OFC-Präsident und -Gläubiger hatte vor einem Jahr auf Forderungen in Höhe von 1,250 Millionen Euro gegen den Verein verzichtet, im Gegenzug die Anteile im Wert von 650 000 Euro erhalten und der GmbH 600 000 Euro als Darlehen zur Verfügung gestellt, das diese per Einmalbetrag in Höhe von 300 000 Euro ablösen kann. Sie kann zudem Ruhls Anteile innerhalb von zwei Jahren zurückkaufen. Auch das wäre eine strategische Änderung.

